Вестник Кавказа

Кормовую часть потерпевшего крушение танкера достали из воды в Черном море

танкер
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канал оперштаба Краснодарского края
На Кубани завершили демонтаж кормы танкера, потерпевшего крушение около двух с половиной месяцев назад. От судна остались лишь куски металлолома.

В Краснодарском крае достали из воды корму танкера "Волгонефть 23 9". Об этом информирует 6 марта региональный оперштаб.

"Корму танкера полностью достали из воды, разрезали на крупные фрагменты. От судна остались теперь только куски металлолома"

– оперштаб Кубани

Оставшиеся фрагменты собираются разделить на более мелки и отправить на переплавку. Затем будут выполнены работы по очистке территории от следов нефтепродуктов.

Напомним, в конце прошлого года в Черном море потерпели крушение два судна. В результате происшествия в воду попало в районе 2,4 тыс тонн мазута. Работы по демонтажу кормы танкера начались в двадцатых числах января.

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