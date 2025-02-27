Вестник Кавказа

Школу-долгострой ввели в эксплуатацию в Ингушетии

Школу-долгострой ввели в эксплуатацию в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Образовательное учреждение-долгострой открылось в Ингушетии спустя семь лет после начала строительства. Оно рассчитано на более чем 700 мест.

В столице Ингушетии состоялось открытие школы на 704 места, строительство которой началось целых семь лет назад. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале республики.

"Открывшийся объект являлся долгостроем: его начали возводить в 2018 году, и с того момента работы неоднократно переносились из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядной организацией"

– пресс-служба

В образовательном учреждении есть кабинеты, предназначенные для углубленного изучения отдельных дисциплин, обеденная зона, актовый зал и библиотека. Кроме того, в здании есть кулинарный кабинет, кабинет для шитья и мастерские по обработке дерева и металла.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

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