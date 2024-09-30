Мехрибан Алиева совершила визит в Гянджу

В четверг в городе Гянджа Мехрибан Алиева вместе с дочерьми посетила восстанавливаемую школу, детский сад и перинатальный центр. Также она ознакомилась с проектом мемориала. Кроме того, были посещены две мечети.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 6 марта в сопровождении дочерей Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой посетила город Гянджа.

В рамках визита Мехрибан Алиева и Арзу Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в Гянджинской полной средней школе №37, которые проводятся Фондом Гейдара Алиева.

Данная школа была открыта в 1969 году, она может вмещать более 700 учащихся. Осенью 2024 года в здании начался капитальный ремонт, который планируется завершить к новому учебному году.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Затем они побывали в яслях-детском саду №40, Мехрибан Алиева была проинформирована о текущем состоянии детского учреждения. Детский сад был построен в 1967 году и рассчитан на 120 детей. Сегодня здание находится в непригодном состоянии. Первый вице-президент АР дала соответствующие поручения с целью организации на высоком уровне дошкольного обучения и воспитания детей в детскому саду. Фонд Гейдара Алиева с 2014 года осуществляет в Азербайджане программу «Развитие дошкольных образовательных учреждений».

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Также Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы. Перинатальный центр получил в дар от Фонда Гейдара Алиева кювезы и аппарат ультразвукового исследования. Также подарки получили матери новорожденных, находящиеся в медицинском учреждении.

Кроме того, в Гяндже Мехрибан Алиева и ее дочери ознакомились с проектом Гянджинского мемориального комплекса. Мемориал возводится с целью увековечения памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных атак ВС Армении на город Гянджа в 2020 году. Гянджу атаковали 4, 5, 8, 11 и 17 октября, в результате погибли 26 гражданских лиц, 142 мирных жителя были ранены.

Фундамент мемориала заложил 30 января 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Территория комплекса составит 4 га. Открытый участок комплекса протянется вдоль спиралевидной стены, символизирующей след ракеты на земле. Также на территории комплекса будут находиться законсервированные обломки зданий, по которым был нанесен ракетный удар. В здании музея в рамках мемориала на первом этаже разместится главный выставочный зал, на втором будет создано многофункциональное помещение для проведения различных мероприятий.

Открытие Гянджинского мемориального комплекса запланировано на конец 2025 года.

В Гяндже Первый вице-президент АР также посетила мечети Шаха Аббаса (Гянджинскую Джума-мечеть) и Гусейния.

Имам мечети Шаха Аббаса Искендер Мамедов рассказал, что мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Мечеть расположена в историческом центре города и построена в арранском архитектурном стиле XVII века.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Здание хранит традиции средневековой азербайджанской портально-купольной архитектуры. В 2008 году по инициативе президента Азербайджана в мечети прошли реставрационные и ремонтные работы. Первый вице-президент дала очередные поручения по сохранению этого историко-религиозного памятника.

В дар Мехрибан Алиева и ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен Священный Коран.

Мечеть Гусейния, известная как мечеть татов, была построена в XIX веке и изначально использовалась как медресе. В настоящее время мечеть нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Поручения об их проведении дала в рамках визита Мехрибан Алиева.