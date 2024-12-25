Мехрибан Алиева посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже

Мехрибан Алиева с дочерьми посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже сегодня. К памятнику общенационального лидера Азербайджана были возложены цветы.
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева совершила визит в город Гянджа, где посетила памятник Гейдару Алиеву.
Памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Гяндже Мехрибан Алиева посетила вместе с дочерьми Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой. Они возложили цветы к монументу в центре города. Затем были сделаны фотографии с жителями Гянджи.