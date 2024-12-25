Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже

Мехрибан Алиева посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже
© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева с дочерьми посетила памятник Гейдару Алиеву в Гяндже сегодня. К памятнику общенационального лидера Азербайджана были возложены цветы.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева совершила визит в город Гянджа, где посетила памятник Гейдару Алиеву.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в Гяндже Мехрибан Алиева посетила вместе с дочерьми Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой. Они возложили цветы к монументу в центре города. Затем были сделаны фотографии с жителями Гянджи.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
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