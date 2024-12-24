Вестник Кавказа

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Почти все яблоки Грузия продала в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт яблок из Грузии демонстрирует взрывной рост, сообщили в Минсельхозе страны. При этом практически весь этот объем уходит в одну страну – Россию.

Грузия в шесть раз нарастила экспорт своих яблок, такую статистику предоставили в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что речь идет о временном промежутке с первого августа минувшего года по третье марта нынешнего. За эти полгода за границу было поставлено 12,9 тыс т яблок, стоимостью $8,2 млн. Объемы экспорта выросли в 6,3 раза, а стоимость поставок – в 6,1.

В министерство также назвали страны, которые закупают грузинские яблоки, а точнее страну: это Россия – именно в РФ отправляется 99% яблок из Грузии.

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