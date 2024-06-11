В Мекке появился Музей Священного Корана

Музей, посвященный Корану открылся в Мекке в Саудовской Аравии. Музей разместился возле горы Хира, считается, что именно в этом месте впервые был ниспослан Коран.

В Саудовской Аравии состоялось торжественное открытие Музея Священного Корана.

В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора региона Мекка принц Сауд бин Мишааль бин Абдулазиз. Открытие музейного пространства состоялась при участии Королевской комиссии по подготовке и активизации исторических мест и разработке культурных проектов.

Экспозиция включает коллекцию редких исторических рукописей Корана, а также интерактивные визуальные объекты. Посетители музея смогут узнать о процессе написания Корана, а также о том, как Священную книгу сохраняли на протяжении веков.

Музей Священного Корана станет главной достопримечательностью культурного района Хира, расположенного у подножия горы Хира - это место, где впервые был ниспослан Коран.

Центр призван обогатить религиозный и культурный опыт жителей и гостей Мекки, передает Asharq Al-Awsat.