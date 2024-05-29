Как совершается хадж: какие ритуалы проводят паломники в Мекке?

Хадж 2024 скоро начнется: паломники уже съезжаются в Мекку, к главным мусульманским святыням. Расскажем, в каком порядке совершается хадж, что такое ихрам, таваф (обход вокруг Каабы), сай, стояние на горе Арафат и в долине Мина.

Хадж – это паломничество в священные для мусульман города Мекка и Медина в Саудовской Аравии. Хадж относится к числу пяти стопов ислама, каждый мусульманин, имеющий такую возможность, должен совершить его хотя бы раз в жизни или отправить вместо себя к святыням "заместителя".

Во время хаджа паломник сам как будто участвует в событиях, описанных в Коране, как бы примеряя на себя судьбу пророка Ибрахима и его семьи. В долине Мина Всевышний испытывал Ибрахима, потребовав в том числе принести сына в жертву. Ибрахим покорился Аллаху и был спасен: в жертву принесли барашка. В честь этого события и отмечается праздник Курбан-байрам, который отмечается во время хаджа.

Когда и сколько дней длится хадж 2024?

Время хаджа, как и все остальные значимые события в исламе, определяется по мусульманскому лунному календарю. Поэтому каждый год даты его совершения сдвигаются на несколько дней.

Хадж продолжается пять дней. Паломничество начинается с 8-го числа месяца Зуль-хиджа и продолжается по 12-й его день.

Таким образом, в 2024 году хадж начнется вечером 14 июня и продлится до вечера 19 июня.

Паломники обычно прибывают в Саудовскую Аравию заранее.

Хадж и умра – различия

Кроме хаджа, который иначе называют большой хадж, есть еще и малый хадж – умра.

Умра – это малое паломничество в Мекку, она совершается в любое время года, в отличие от хаджа, который можно совершить только в определенные дни месяца Зуль-хиджа перед Курбан-байрамом.

Ритуалы умры можно выполнить в течение нескольких часов. На хадж отводится минимум 3-4 дня.

Какие обряды совершаются во время умры?

Совершение умры включает следующие ритуалы:

ихрам (духовная чистота);

обход вокруг Каабы (таваф);

ритуальный бег между холмами Сафа и Марва;

бритье налысо или стрижка волос – нужны чтобы выйти из ихрама.

Какие обряды совершаются во время хаджа?

Хадж предполагает выполнение тех же ритуалов, что и во время умры, и вдобавок к ним таких обрядов:

стояние в долине Арафа в День Арафа;

ночевка в Муздалифа;

проживание в течение нескольких дней в долине Мина.

Чтобы хадж был действительным, обязательно надо совершить:

вхождение в ихрам;

таваф (обход вокруг Каабы);

стояние на горе Арафат.

Расскажем о ритуалах хаджа в хронологическом порядке.

Что такое ихрам?

Ихрам – это особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего умру или хадж.

Чтобы войти в него, нужно быть чистым и телесно, то есть совершить предварительно омовение. Затем паломник-мужчина облачается в особую белую одежду из двух кусков ткани, которая также называется ихрам. Для женщин ихрамом служит обычная одежда.

Вхождение в состояние ихрама происходит в особых местах неподалеку от Мекки – микатах, или над ними, если паломник летит на самолете.

Затем произносятся определенные молитвы.

В состоянии ихрама действует ряд запретов. В том числе паломникам нельзя использовать духи, носить определенную одежду, ссориться с людьми и обижать их, топтать траву, убивать безвредных животных.

Обход вокруг Каабы

Таваф – это совершенный семь раз обход вокруг Каабы, главного святилища ислама в центре мечети аль-Харам.

Обходить святыню надо против часовой стрелки. Обход начинается с восточного угла, где расположен Черный камень.

Мусульмане считают, что этот камень был дарован Аллахом изгнанному из рая Адаму, когда тот раскаялся. Изначально камень был ослепительно белым, но постепенно почернел от прикосновений грешников. Паломники обычно стремятся поцеловать его, или прикоснуться, или хотя бы приветствовать его.

Таваф глубоко символичен и означает единобожие, а также стремление к сохранению единства верующих.

После совершения тавафа пьют воду Зам-Зам. Ее набирают из неиссякаемого источника под площадью мечети аль-Харам. Он был дарован Всевышним, когда жену пророка Ибрагима Хаджар с грудным сыном Исмаилом одолела жажда. Вода Зам-Зам исцеляет от болезней и способствует выполнению того, ради чего ее пьют.

Ритуальный бег между холмами Сафа и Марва

Иначе называется сай. Это обязательная часть как хаджа, так и умры.

Ритуал совершается в память о страданиях Хаджар. Ее муж пророк Ибрахим по повелению свыше оставил ее с грудным сыном в безлюдной пустыне, где не было никаких источников. Бурдюк с водой быстро опустел, мальчик, страдая от жажды, заплакал. Хаджар, пытаясь найти воду, семь раз пробежала между холмами Сафа и Марва. Наконец вода забила из-под земли под ступнями младенца Исмаила – это и был источник Зам-Зам.

Таким образом, сай напоминает о мудрости обращения к Аллаху с мольбой в смирении. Во время бега паломники взывают о важном для них и славят Всевышнего.

Стояние на горе Арафат

Гора Арафат священна для мусульман. Именно на ней встретились Адам и Ева спустя годы после изгнания, именно с нее пророк Мухаммед во время паломничества произнес прощальную проповедь. И именно на ней происходит кульминация хаджа – стояние на горе Арафат.

Стояние на горе Арафат проходит в День Арафа, который выпадает на 9-й день месяца Зуль-хиджа. В 2024 году это 15 июня – день накануне Курбан-байрама.

Верующие находятся на горе и у ее подножия в течение всего дня, с раннего утра до заката. Они молятся Всевышнему, слушают проповеди.

Стояние в Муздалифа

Муздалифа – это местность между горой Арафат и долиной Мина. Паломники идут туда сразу после стояния на горе Арафат, то есть после заката. В Муздалифе им предстоит провести целую ночь, восхваляя Аллаха. Незадолго до восхода солнца паломники могут начать двигаться в сторону Мины.

Впрочем, некоторым дозволяется провести в Муздалифе лишь часть ночи. Это относится к женщинам, больным и пожилым мужчинам.

Проживание в долине Мина

В долину Мина паломники прибывают после Дня Арафа, на Курбан-байрам.

Здесь им предстоит провести несколько дней. В долине власти Саудовской Аравии построили самый крупный в мире палаточный город – здесь расположены 100 тыс палаток на 3 млн паломников. В городок проведены вода и электричество, палатки снабжены кондиционерами.

В долине Мина проходит обряд побивания камнями шайтана. Камни верующие собирают в Мина и Муздалифа, чтобы затем бросить их в три специально построенные стены, обитые каучуком, – три Джамарата. Этот ритуал отсылает к действиям пророка Ибрагима: он бросал камни в дьявола, который пытался отговорить его от принесения в жертву сына Исмаила и таким образом ослушаться Аллаха.

В хадж входит и ночное пребывание в долине Мина, и молитвы, совершаемые здесь, – они получают даже большее вознаграждение, чем молитвы в мечети аль-Харам. Проводятся и коллективные богослужения, читаются проповеди, богословы отвечают на вопросы совершающих хадж. Верующие подают милостыню и угощают друг друга.

Наконец, рядом находится бойня, на которой совершаются ритуальные жертвоприношения. Обычно паломники стараются обязательно принести в жертву барана или верблюда. Мясо затем отвозится в нуждающиеся страны.