Хадж в Мекку – умерли 1080 человек, включая 5 россиян

Жара в Саудовской Аравии стали причиной смерти тысячи паломников в этом году. Хадж проходил с 14 по 19 июня. В числе погибших есть мусульмане из России.

В 2024 году во время хаджа в Мекку умер 1081 паломник, следует из официальных сообщений дипломатов разных стран. В Саудовской Аравии жара сейчас превышает 45 градусов.

Основная часть погибших в жару паломников прибыли из Египта - почти 660 человек. Из них менее 30 были официально зарегистрированы, остальные отправились на хадж нелегально.

Несколько граждан России также погибли во время паломничества. По последним данным, умерли пятеро россиян - двое мужчин и три женщины. Сообщается, что все они будут похоронены в Мекке.

Также о смертях паломников известили такие страны, как Индия, Пакистан, Иран, Тунис, Марокко, Иордания, Сенегал, Индонезия, Таджикистан.

Сообщается, что часть паломников умерли ввиду преклонного возраста и сопутствующих заболеваний, часть - из-за чрезвычайной жары. Температура воздуха в главной мечети Мекки в дни хаджа превышала плюс 50.