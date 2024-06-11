Смерть во время хаджа – жара в Мекке погубила сотни паломников

В Саудовской Аравии в этом году во время хаджа погибли сотни человек, точное число жертв 50-градусной жары еще предстоит выяснить. Паломники ежегодно прибывают в Мекку, чтобы совершить хадж в начале 12 месяца лунного мусульманского календаря.

В этом году хадж выпал на 14-19 июня, около 1,5 млн правоверных мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, от жары, согласно предварительным данным, умерли более 500 паломников.

Из Иордании на хадж прибыли более 8 тыс человек, из них умер 41, информирует МИД страны. Также известно, что умерли от жары 35 паломников из Туниса.

В Иране сообщили о смерти 11 граждан в Саудовской Аравии, госпитализированы еще 26 человек. Паломничество закончилось смертью по крайней мере пяти человек, прибывших из Марокко.

Египет сообщает о том, что некоторые паломники пропали без вести, часть из них погибла. По предварительным оценкам, во время хаджа погибли 323 египтянина, часть из них попала в Мекку без разрешения на хадж.

Также есть известия о смерти в Мекке паломников из Индонезии и Сенегала.

В эти дни в Саудовской Аравии жара достигает 45 градусов, при этом в Мекке внутри мечети температура поднимается еще выше. В понедельник метеослужба королевства зафиксировала, что в мечети воздух прогрелся до 52 градусов. Ежедневно во время хаджа тысячи человек получают тепловые удары.