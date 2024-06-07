Миллионы паломников собрались в Мекке

В Саудовскую Аравию прибыли миллионы паломников. Впервые за много лет в Мекку прямыми рейсами из Дамаска прибыли паломники из Сирии.

Свыше 1,5 млн последователей ислама со всего мира находятся в Мекке для совершения паломничества (хаджа), передает издание Associated Press.

Агентство пишет, что в этом году в хадже примут участие более 2 млн человек. Отмечается, что впервые за много лет в Мекку прибыли самолеты из Дамаска.

Помимо этого, порядка 4,2 тыс человек приехали в Мекку из Западного берега реки Иордан. В хадже также участвуют те жители сектора Газа, которые успели покинуть анклав после закрытия КПП "Рафах".

Стоит добавить, что хадж продлится до 19 июня. Саудовские метеорологи сообщают, что температура воздуха может достичь 48 градусов тепла.