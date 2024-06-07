Вестник Кавказа

Миллионы паломников собрались в Мекке

Миллионы паломников собрались в Мекке
В Саудовскую Аравию прибыли миллионы паломников. Впервые за много лет в Мекку прямыми рейсами из Дамаска прибыли паломники из Сирии.

Свыше 1,5 млн последователей ислама со всего мира находятся в Мекке для совершения паломничества (хаджа), передает издание Associated Press.

Агентство пишет, что в этом году в хадже примут участие более 2 млн человек. Отмечается, что впервые за много лет в Мекку прибыли самолеты из Дамаска.

Помимо этого, порядка 4,2 тыс человек приехали в Мекку из Западного берега реки Иордан. В хадже также участвуют те жители сектора Газа, которые успели покинуть анклав после закрытия КПП "Рафах".

Стоит добавить, что хадж продлится до 19 июня. Саудовские метеорологи сообщают, что температура воздуха может достичь 48 градусов тепла.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1655 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как совершается хадж: какие ритуалы проводят паломники в Мекке?

Как совершается хадж: какие ритуалы проводят паломники в Мекке?

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились &quot;на полях&quot; саммита БРИКС

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились "на полях" саммита БРИКС

Узбекистан запланировал проектов с Саудовской Аравией на $24 млрд

Узбекистан запланировал проектов с Саудовской Аравией на $24 млрд

Стояние на горе Арафат: что это, что и когда нужно делать в День Арафа?

Стояние на горе Арафат: что это, что и когда нужно делать в День Арафа?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы