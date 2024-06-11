Паломник из Дагестана скончался во время хаджа

Во время хаджа остановилось сердце паломника из Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РФ.

Дагестанский паломник скончался во время хаджа в Саудовской Аравии. Стало известно, что причиной этого стало заболевание сердца.

"В день Курбан-байрама от сердечного заболевания во время обряда бросания камешков скончался паломник из Дагестана 1955 года рождения"

– пресс-служба Духовного управления мусульман РФ

В этой связи напомним, что перед отправлением в паломничество рекомендуется пройти полное обследование организма, что поможет выявить возможные проблемы заранее и вылечить их до путешествия.

Кроме того, по возможности следует исключить чрезмерные физические нагрузки, соблюдать режим сна и бодрствования.