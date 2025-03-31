Вестник Кавказа

Дагестан и Беларусь снова свяжет авиасообщение

Дагестан и Беларусь снова свяжет авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Белавиа" с конца апреля начнет выполнять рейсы из Минска в Дагестан. Время пути – более 3 часов. Цена билета в одну сторону – 13 тыс рублей.

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" возобновляет полеты в Дагестан, которые были приостановлены зимой, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что это сезонное направление. В пресс-службе подчеркнули, что первый самолет отправится из Минска в Махачкалу 26 апреля.

В авиакомпании заявили, что время полета составит 3 часа 20 минут. Билет в одну сторону стоит почти 13 тыс рублей.

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