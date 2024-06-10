Кадыров помог мусульманам Гвинеи-Бисау совершить хадж

Мусульмане из Гвинеи-Бисау выразили благодарность главе Чечни за помощь в совершении паломничества в Мекку. Ранее фонд имени А. Кадырова начал строить в Африке 5 мечетей.

Мусульмане из африканской страны Гвинея-Бисау выразили благодарность чеченскому лидеру Рамзану Кадырову за помощь в совершении паломничества в Мекку.

Как сообщает ЧГТРК "Грозный", обратившиеся поблагодарили главу республики от имени руководителя страны Умару Сисоку Эмбало и от всего народа.

Стоит отметить, что фонд имени Ахмата Кадырова помог совершить хадж 500 последователям ислама из Африки. Кроме того, фондом начато возведение на континенте пяти мечетей.