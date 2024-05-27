Зуль-хиджа 2024: какой месяц, что нужно делать, пост, 10 дней и Курбан-байрам

Зуль-хиджа – 12-й месяц в исламе. В ходе месяца мусульмане совершают хадж в Мекку и празднуют Курбан-байрам. Когда начало месяца Зуль-хиджа? Нужно ли держать пост?

Месяц Зуль-хиджа – последний в исламском лунном календаре. Он имеет важное значение для всех мусульман. Это время большого паломничества и одного из главных праздников в исламе – Курбан-байрама, или Ид аль-Адха.

Зуль-хиджа – какой месяц 2024?

Месяц Зуль-хиджа – 12-й в исламском лунном календаре, один из четырех запретных месяцев. "Зуль" в переводе с арабского означает обладатель, а "хиджа" – паломничество.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Зуль-хиджа – последний месяц исламского календаря, в нем 30 дней. Он завершится в первой декаде июля и сменится первым месяцем календаря – Мухаррам.

Зуль-хиджа 2024: когда начинается?

Начало месяца Зуль-хиджа в 2024 году выпадает на 7 июня. Последний день этого месяца в этом году приходится на 6 июля.

Следующий месяц – Мухаррам – наступит уже 7 июля. Первый день этого месяца является днем начала нового мусульманского года.

10 дней Зуль-хиджа 2024

Именно первые 10 дней месяца Зуль-хиджа пророк Мухаммед назвал наидостойнейшими. В эти дни приверженцы ислама отмечают День Арафа и Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам или Ид аль-Адха).

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В это время мусульмане со всего мира собираются в Мекке для совершения хаджа – одного из столпов ислама, который имеет большое духовное значение для верующего.

Кроме того, в первую декаду месяца последователям ислама желательно соблюдать пост, отказываясь от еды и питья в дневное время суток.

Что нельзя делать во время месяца Зуль-хиджа?

В месяц Зуль-хиджа, как и в другие запретные месяцы календаря, запрещались войны, кровопролитие, насилие. Делалось это с целью обеспечения безопасности, чтобы паломники могли без трудностей добраться до Мекки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в этот месяц нельзя обманывать в бизнесе и торговле, заниматься гаданиями и любой магией, сквернословить. Впрочем, этих занятий мусульманину нужно остерегаться не только в этот, но и в любой другой месяц.

Пост в месяц зуль-хиджа 2024

Пост в месяц Зуль-хиджа рекомендовано соблюдать в первые 9 дней этого месяца по исламскому лунному календарю. Главное условия уразы (поста) – отказ от еды и питья в дневное время суток.

"Один день поста ради довольства Аллаха, отвратит лицо раба от огня ада на семьдесят лет"

– пророк Мухаммед

Помимо этого, нельзя употреблять алкоголь, а также табачные изделия, которые в принципе запрещены в исламе. Мусульманам также следует отказаться от интимной близости.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аллах предписал благо ко всему, кто вредит себе или другому, тот сделал зло, а кто сделал зло, тот ослушался Священного предписания Аллаха — благо в каждом деле"

– пророк Мухаммед

В 2024 году пост в месяц Зуль-хиджа мусульмане будут держать с 7 по 15 июня.

Зуль-хиджа: хадисы

Пророк Мухаммед про 10 дней месяца Зуль-хиджа говорил следующее:

"Нет дней, более великих перед Аллахом чем эти десять дней"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аллах любит то, что совершается в эти десять дней, больше, чем то, что совершается в другие дни"

О Дне жертвоприношения (Курбан-байраме) пророк Мухаммед говорил, что это самый великий день.

Достоинства месяца Зуль-хиджа

Месяц Зуль-хиджа отличается от остальных месяцев тем, что в нем сочетаются самые значимые формы поклонения Всевышнему:

молитва (намаз);

пост (ураза);

закят (милостыня);

паломничество (хадж).

Дни месяца Зуль-хиджа значимы для всех последователей ислама. Эти дни высоко ценятся Всевышним, что указывает на огромную важность этих дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В дни этого месяца принято совершать благие дела, разные поклонения, избавляться от всего того, что портит мусульманина. Взамен Аллах преподнесет верующему награду за его поступки.

День Арафа 2024

День Арафа – одна из ключевых дат в исламе. Она связана со встречей Адамы и Евы после изгнания из рая на горе Арафат у Мекки.

Ежегодно сотни тысяч мусульман собираются там на 9-й день месяца Зуль-хиджа, чтобы совершить обязательный обряд, без которого хадж не зачтется, – стояние на горе Арафат.

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В этом году День стояния выпадает на 15 июня, на следующий день, 16 июня, верующие отметят праздник Курбан-байрам.

В День Арафа рекомендуется соблюдать однодневный пост. Паломники от него освобождаются, поэтому уразу желательно держать тем, кто не совершает хадж.

Курбан-байрам 2024

На следующий день после Дня стояния на горе Арафат мусульмане отмечают один из самых главных праздников в исламе – Ид аль-Адха, или Курбан-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году он приходится на 16 июня. Курбан-байрам традиционно является выходным днем в странах исламского мира, а также в регионах России, где преобладает ислам. В этот день запрещено держать пост.

Обязательная часть праздника – жертвоприношение. Обряд должны совершить все мусульмане, которые имеют возможность принести в жертву животное.