Вестник Кавказа

Зуль-хиджа 2024: какой месяц, что нужно делать, пост, 10 дней и Курбан-байрам

Мурад Устаров
самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зуль-хиджа – 12-й месяц в исламе. В ходе месяца мусульмане совершают хадж в Мекку и празднуют Курбан-байрам. Когда начало месяца Зуль-хиджа? Нужно ли держать пост?

Месяц Зуль-хиджа – последний в исламском лунном календаре. Он имеет важное значение для всех мусульман. Это время большого паломничества и одного из главных праздников в исламе – Курбан-байрама, или Ид аль-Адха. 

Зуль-хиджа – какой месяц 2024? 

Месяц Зуль-хиджа – 12-й в исламском лунном календаре, один из четырех запретных месяцев. "Зуль" в переводе с арабского означает обладатель, а "хиджа" – паломничество. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Зуль-хиджа – последний месяц исламского календаря, в нем 30 дней. Он завершится в первой декаде июля и сменится первым месяцем календаря – Мухаррам. 

Зуль-хиджа 2024: когда начинается? 

Начало месяца Зуль-хиджа в 2024 году выпадает на 7 июня. Последний день этого месяца в этом году приходится на 6 июля. 

Следующий месяц – Мухаррам – наступит уже 7 июля. Первый день этого месяца является днем начала нового мусульманского года. 

10 дней Зуль-хиджа 2024 

Именно первые 10 дней месяца Зуль-хиджа пророк Мухаммед назвал наидостойнейшими. В эти дни приверженцы ислама отмечают День Арафа и Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам или Ид аль-Адха). 

© Фото: Al Jazeera English , Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

В это время мусульмане со всего мира собираются в Мекке для совершения хаджа – одного из столпов ислама, который имеет большое духовное значение для верующего. 

Кроме того, в первую декаду месяца последователям ислама желательно соблюдать пост, отказываясь от еды и питья в дневное время суток. 

Что нельзя делать во время месяца Зуль-хиджа? 

В месяц Зуль-хиджа, как и в другие запретные месяцы календаря, запрещались войны, кровопролитие, насилие. Делалось это с целью обеспечения безопасности, чтобы паломники могли без трудностей добраться до Мекки

Пятничный намаз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в этот месяц нельзя обманывать в бизнесе и торговле, заниматься гаданиями и любой магией, сквернословить. Впрочем, этих занятий мусульманину нужно остерегаться не только в этот, но и в любой другой месяц. 

Пост в месяц зуль-хиджа 2024 

Пост в месяц Зуль-хиджа рекомендовано соблюдать в первые 9 дней этого месяца по исламскому лунному календарю. Главное условия уразы (поста) – отказ от еды и питья в дневное время суток. 

"Один день поста ради довольства Аллаха, отвратит лицо раба от огня ада на семьдесят лет" 

– пророк Мухаммед 

Помимо этого, нельзя употреблять алкоголь, а также табачные изделия, которые в принципе запрещены в исламе. Мусульманам также следует отказаться от интимной близости. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аллах предписал благо ко всему, кто вредит себе или другому, тот сделал зло, а кто сделал зло, тот ослушался Священного предписания Аллаха — благо в каждом деле" 

– пророк Мухаммед 

В 2024 году пост в месяц Зуль-хиджа мусульмане будут держать с 7 по 15 июня. 

Зуль-хиджа: хадисы 

Пророк Мухаммед про 10 дней месяца Зуль-хиджа говорил следующее: 

"Нет дней, более великих перед Аллахом чем эти десять дней" 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Аллах любит то, что совершается в эти десять дней, больше, чем то, что совершается в другие дни" 

О Дне жертвоприношения (Курбан-байраме) пророк Мухаммед говорил, что это самый великий день. 

Достоинства месяца Зуль-хиджа 

Месяц Зуль-хиджа отличается от остальных месяцев тем, что в нем сочетаются самые значимые формы поклонения Всевышнему: 

  • молитва (намаз); 
  • пост (ураза); 
  • закят (милостыня); 
  • паломничество (хадж). 

Дни месяца Зуль-хиджа значимы для всех последователей ислама. Эти дни высоко ценятся Всевышним, что указывает на огромную важность этих дней. 

Праздничная молитва у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В дни этого месяца принято совершать благие дела, разные поклонения, избавляться от всего того, что портит мусульманина. Взамен Аллах преподнесет верующему награду за его поступки. 

День Арафа 2024 

День Арафа – одна из ключевых дат в исламе. Она связана со встречей Адамы и Евы после изгнания из рая на горе Арафат у Мекки. 

Ежегодно сотни тысяч мусульман собираются там на 9-й день месяца Зуль-хиджа, чтобы совершить обязательный обряд, без которого хадж не зачтется, – стояние на горе Арафат. 

© Фото: Fahad Faisal, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В этом году День стояния выпадает на 15 июня, на следующий день, 16 июня, верующие отметят праздник Курбан-байрам. 

В День Арафа рекомендуется соблюдать однодневный пост. Паломники от него освобождаются, поэтому уразу желательно держать тем, кто не совершает хадж. 

Курбан-байрам 2024 

На следующий день после Дня стояния на горе Арафат мусульмане отмечают один из самых главных праздников в исламе – Ид аль-Адха, или Курбан-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году он приходится на 16 июня. Курбан-байрам традиционно является выходным днем в странах исламского мира, а также в регионах России, где преобладает ислам. В этот день запрещено держать пост. 

Обязательная часть праздника – жертвоприношение. Обряд должны совершить все мусульмане, которые имеют возможность принести в жертву животное.

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