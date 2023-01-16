Ханские усыпальницы: где посмотреть недалеко от Москвы?

Чтобы увидеть все разнообразие средневековой татарской архитектуры, нужно отправляться в Татарстан, Башкирию и Крым, но несколько мусульманских памятников тех времен можно обнаружить намного ближе к Москве. Расскажем, где находятся мусульманские средневековые памятники Рязанской области и что еще посмотреть во время путешествия на машине по дороге в Рязань.

В Рязанской области множество интересных достопримечательностей, особенно этот край богат на архитектурные и археологические памятники. А в плане именно исламской архитектуры выделяется город Касимов, который в XV веке стал крупным мусульманским центром России - Касимовским ханством.

Мусульманское наследие Касимова

© Фото: kasimov-62

Мавзолей Шах-Али хана был построен из белого камня в 1556 году. Около мавзолея стоит памятник жене хана Сююмбике, которая до этого была правительницей Казанского ханства. В одной из помещений мавзолея стоят надгробные камни, в том числе с захоронением хана Шах Али и его родственников, причем мавзолей построили еще при жизни хана.

был построен из белого камня в 1556 году. Около мавзолея стоит памятник жене хана Сююмбике, которая до этого была правительницей Казанского ханства. В одной из помещений мавзолея стоят надгробные камни, в том числе с захоронением хана Шах Али и его родственников, причем мавзолей построили еще при жизни хана. Ханская мечеть была построена в XV-XVI веках, минарет был возведен позже в XVI веке. Но от первой постройки сохранился только каменный минарет. Первая мечеть была разрушена в начале XVIII века, но на фундаменте возвели новое здание в 1768 году. На минарет можно подняться по винтовой лестнице, сверху открывается вид на Касимов и Оку. Около мечети стоит памятник касимовским царям.

была построена в XV-XVI веках, минарет был возведен позже в XVI веке. Но от первой постройки сохранился только каменный минарет. Первая мечеть была разрушена в начале XVIII века, но на фундаменте возвели новое здание в 1768 году. На минарет можно подняться по винтовой лестнице, сверху открывается вид на Касимов и Оку. Около мечети стоит памятник касимовским царям. Текие Афган-Мухаммед султана. Усыпальница вывезенного из Хивы в Россию царевича Афган-Мухаммед султана - сына хивинского правителя Араб Мухаммад-хана - расположена в районе Старого посада, который был центром Касимова вплоть до середины XVI века. Этот архитектурный памятник средневекового татарского зодчества был возведен местными мастерами в 1649 году по велению его жены Алтын ханым, дочери другого хорезмского хана Хаджи Мухаммад-хана. Через несколько лет в этом текие похоронили и саму Алтын ханым. Внутри текие есть памятная плита с описанием и несколько захоронений.

Что еще посмотреть в Рязанской области?

Если отправиться на выходные в Рязань, то во время путешествия на машине по области можно увидеть много интересного.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По пути в Касимов из Рязани можно заехать в Окский биосферный заповедник (въезд в заповедник стоит 200 рублей с человека + еще 200 рублей, если брать экскурсию). По пути еще есть оставшаяся от церкви Благовещения деревянная колокольня в Бельском, но дорога до нее очень плохая.

(въезд в заповедник стоит 200 рублей с человека + еще 200 рублей, если брать экскурсию). По пути еще есть оставшаяся от церкви Благовещения деревянная колокольня в Бельском, но дорога до нее очень плохая. В Касимове стоит увидеть старейший музей города - историко-культурный музей-заповедник , фонд которого включает в себя десятки тысяч экспонатов, а также памятники православной и мусульманской архитектуры.

, фонд которого включает в себя десятки тысяч экспонатов, а также памятники православной и мусульманской архитектуры. В 20 км от Касимова находится село Гусь-Железный , где сохранилась красивая Троицкая церковь XIX века, построенная в стиле псевдоготики. Архитектура большого белокаменного храма также включает в себя элементы барокко и классицизма.

, где сохранилась красивая Троицкая церковь XIX века, построенная в стиле псевдоготики. Архитектура большого белокаменного храма также включает в себя элементы барокко и классицизма. По пути от Касимова на юг области по Шиловскому шоссе через село Тырново есть “ пьяный лес ” - аналог “танцующего леса” на Куршской косе в Калининграде.

” - аналог “танцующего леса” на Куршской косе в Калининграде. По дороге к Кирицам можно свернуть ненадолго севернее к древнему городищу Старой Рязани , которое служило столицей Великого Рязанского княжества в XII-XIII веках.

, которое служило столицей Великого Рязанского княжества в XII-XIII веках. Усадьба фон Дервиза в Кирицах, построенная Шехтелем, к сожалению, для проезжающих мимо туристов недоступна, так как на ее территории располагается действующий санаторий, но вот на конном заводе в Старожилове, стоит обязательно остановиться. Завод с манежем в неоготическом стиле, также принадлежавший фон Дервизу, находится всего в 40 минутах езды от усадьбы.

в Кирицах, построенная Шехтелем, к сожалению, для проезжающих мимо туристов недоступна, так как на ее территории располагается действующий санаторий, но вот на конном заводе в Старожилове, стоит обязательно остановиться. Завод с манежем в неоготическом стиле, также принадлежавший фон Дервизу, находится всего в 40 минутах езды от усадьбы. По дороге между усадьбой и заводом можно заехать в село Истье , где находится старейшая доменная печь Восточной Европы, построенная в 1715 году по указу Петра I. От печи, однако, сохранилась лишь центральная камера из огнеупорного кирпича.

, где находится старейшая доменная печь Восточной Европы, построенная в 1715 году по указу Петра I. От печи, однако, сохранилась лишь центральная камера из огнеупорного кирпича. Ближе к городу Ряжску находится усадьба Кикиных, тоже построенная в неоготическом стиле в XVII веке. От Ряжска на расстоянии 45 км находится город мастеров Скопин, в основном известный керамическими изделиями.