День Арафа наступил для мусульман

Мусульмане отмечают День Арафа. Он непосредственно связан с историей встречи Адама и Хаввы (Евы) на горе Арафат после изгнания из рая. Паломники собираются на горе для завершения хаджа.

Мусульмане всего мира сегодня отмечают День Арафа – лучший день в году. Последователей ислама ждет многократное вознаграждение за благие дела, совершенные в этот день.

Когда День Арафа?

Дата Дня стояния на горе Арафат каждый год меняется, так как верующие отмечают все мусульманские праздники по лунному календарю, который короче григорианского на 10-11 дней.

В 2024 году День Арафа выпал на 15 июня, а уже на следующий день весь Исламский мир отпразднует один из самых главных праздников – Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

История

Дата неразрывно связана с первой встречей Адама и Евы после изгнания из рая на горе Арафат. С этой горы также пророк Мухаммед в последний раз обратился к своим последователям.

Как провести День Арафа?

В этот день принято чаще обращаться к Богу через молитвы и совершать хороший поступки. Кроме того, те, кто проводит день дома, рекомендовано соблюдать пост (уразу).

Пост в День Арафа заключается в отказе от еды и питья в дневное время суток. Пророк Мухаммед говорил, что пост в этот день служит искуплением грехов прошлого и будущего года.

Чего нельзя делать?

В День Арафа нельзя выполнять любую домашнюю работу, завидовать, ругаться, ссориться со своими близкими. Верующие, отмечающие День Арафа на горе, могут не держать пост.

Стояние на горе Арафат

В этот день (9-й день месяца Зуль-хиджа) сотни тысяч паломников собираются на горе Арафат для совершения обязательного обряда, без которого хадж будет считаться невыполненным.

На горе Арафат верующие молятся и слушают проповеди от рассвета до заката. Находясь на горе, важно следить за своими словами и мыслями, поскольку они будут услышаны Богом.