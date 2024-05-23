Врач из Дагестана спасла ребенка от удушья в Мекке

Годовалому малышу одной из паломниц в Мекке стало плохо: ребенок задыхался. На помощь пришла врач из Дагестана. Благодаря ее усилиям жизнь ребенка удалось спасти.

Малыш из Африки едва не погиб от удушья в Мекке. Ему на помощь пришла врач из Дагестана. Она прибыла в Саудовскую Аравию для хаджа.

По словам медика, в толпе верующих она заметила мать с годовалым малышом, который страдал от удушья. Тогда Аида Абдурахманова забрала малыша и очистила ему дыхательные пути. В результате ребенок остался жив.

«Когда вижу такие ситуации, я не могу пройти мимо <…> Врач – он везде врач, даже если не в Дагестане»

– Аида Абдурахманова

За благородный поступок она получила путевку в малый хадж, которую сможет использовать в любое время.