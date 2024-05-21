Российские врачи будут работать в Абхазии в курортный сезон

С начала лета на курортах Абхазии будут работать российские врачи.
Летом нагрузка увеличивается как на скорые, так и на стационары. В зимний сезон с инфекционными заболеваниями обращаемость составляет несколько тысяч человек, а в летний сезон - более 10 тыс человек, рассказал глава управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация.
Всего в Абхазию в ближайшее время прибудет около 10 специалистов, в том числе терапевт, хирург, педиатр-инфекционист, врач-реаниматолог. Чаще всего в Абхазии летом за медицинской помощью обращаются при отравлениях и травмах.
Российских врачей можно будет найти в больницах самых популярных курортов: Гагры, Пицунды, Гудауты, передает радио Sputnik.
Врачи из России будут дежурить в Абхазии и помогать стабильной работе медицинских учреждений в период отпусков
Работа российских врачей в Абхазии в период высокого турпотока - обычная практика в последние годы.