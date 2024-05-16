Вестник Кавказа

Купальный сезон откроется в Абхазии 1 июня

Купальный сезон откроется в Абхазии 1 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии купальный сезон официально откроется 1 июня в 2024 году. К этому времени пляжные территории должны быть очищены, в воде установлены буи, а на берегу - спасательные станции.

Купальный сезон в Абхазии стартует с началом лета, рассказали в МЧС республики.

Глава абхазской Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа сообщил, что купальный сезон будет открыт 1 июня, в середине мая МЧС выдает предписания по подготовке пляжей, включающие такие пункты:

  • обустроить спасательные посты на пляжах;
  • установить ограничительные буи;
  • очистить дно пляжа;
  • выставить сигнальные мачты;
  • обозначить зоны для маломерных судов.

Предписания о подготовке пляжей Абхазии направлены главам администраций курортов и муниципалитетов, а также предпринимателям, арендующим пляжные территории.

Заброшенный пляж в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выполнение предписаний будет проверяться за несколько дней до открытия сезона купания. Пляжи, которые не будут готовы, получат отсрочку на 10 дней, затем нарушителей ждут штрафы, напомнил Сабуа в беседе с радио Sputnik. Размер штрафа за неподготовленный к туристическому сезону пляж составляет максимум 10 тыс рублей.

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