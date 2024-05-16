Купальный сезон откроется в Абхазии 1 июня

В Абхазии купальный сезон официально откроется 1 июня в 2024 году. К этому времени пляжные территории должны быть очищены, в воде установлены буи, а на берегу - спасательные станции.
Купальный сезон в Абхазии стартует с началом лета, рассказали в МЧС республики.
Глава абхазской Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа сообщил, что купальный сезон будет открыт 1 июня, в середине мая МЧС выдает предписания по подготовке пляжей, включающие такие пункты:
- обустроить спасательные посты на пляжах;
- установить ограничительные буи;
- очистить дно пляжа;
- выставить сигнальные мачты;
- обозначить зоны для маломерных судов.
Предписания о подготовке пляжей Абхазии направлены главам администраций курортов и муниципалитетов, а также предпринимателям, арендующим пляжные территории.
Выполнение предписаний будет проверяться за несколько дней до открытия сезона купания. Пляжи, которые не будут готовы, получат отсрочку на 10 дней, затем нарушителей ждут штрафы, напомнил Сабуа в беседе с радио Sputnik. Размер штрафа за неподготовленный к туристическому сезону пляж составляет максимум 10 тыс рублей.