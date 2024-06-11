Выросло число погибших в хадже 2024 россиян

Семь паломников из России погибли в Саудовской Аравии, совершая хадж, в 2024 году. В общей сложности число погибших во время хаджа превышает, по данным источников, тысячу человек.

Количество погибших во время хаджа россиян выросло до семи – ранее сообщалось о пяти погибших, рассказал представитель генконсульства РФ в Джидде.

"Всего во время хаджа умерли семь граждан России – двое мужчин и пять женщин"

– дипломат

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в дипмиссиях арабских стран в Саудовской Аравии, в общей сложности во время хаджа погибли свыше тысячи человек, еще примерно 800 паломников пока числятся пропавшими.

Больше всего погибших среди мусульман, прибывших из Египта. Как передает AFP, в ходе хаджа скончались минимум 600 представителей этой страны. Кроме того, в числе ушедших из жизни – приехавшие из Индии и Индонезии, Иордании и Ирана, а также Сенегала, Туниса и Пакистана.

Причиной такого количества смертей могла стать аномальная жара. Воздух в Мекке во время хаджа прогревался до +52 градусов.