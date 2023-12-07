На ВДНХ привезли ковры из Дагестана и научили их ткать

В преддверии 8 марта Музей Востока открыл на ВДНХ выставку искусства, которым в Дагестане традиционно славятся именно женщины, – ковроделие. В экспозиции представлены паласы, ковры, килимы и сумахи, которые созданы разными народами Дагестана.

Что можно увидеть на выставке?

На выставке представлены работы художников, творивших в Дагестане в начале ХХ века Григория Гагарина, Евгения Лансере, Халила Мусева, Димитрия Федорова, а также авторов советского периода: Салавата Салаватова, Василия Горчакова, Омара Омарова, Юрия Кириченко, Клары Власовой. Также в экспозиции - современное изобразительное и декоративное искусство Дагестана, посвященное теме ковроделия - «ковровые» сумки, саквояжи, украшения, а также предметы из резного дерева и камня, медно-чеканной утвари.

Что говорят эксперты о коврах?

Историк -востоковед, замдиректора Музея Востока Илья Зайцев:

Дагестанский музей изобразительных искусств - наш давний партнер. Не одну выставку мы провели совместно в стенах Государственного музея Востока. В нашей коллекции есть дагестанские ковры, но мы хотели, чтобы наш партнер представил именно свою коллекцию, которую в Москве не видели в таком объеме. Это масштабная выставка дагестанского ковра, которые были созданы разными народами Дагестана больше чем за сто лет.

Здесь представлены не только ковры в классическом смысле слова, но и келимы, сумахи. Разница между келимом и сумахом не только в толщине ковра, но и в самой технике изготовления. Они разнятся по качеству, это видно невооруженным глазом. На выставке можно ознакомиться и с живой работой мастериц. Наши коллеги привезли небольшой станок. Ковроткачество - трудоемкая работа, требующая много сил, внимания, эстетического чувства и мастерства и даже силы. Это традиционный женский промысел, который уходит корнями в далекое прошлое человека, как и гончарное искусство. Сколько существует человечество, столько существует и ковровый промысел.

- Илья Зайцев.

Отвечая на вопрос, чем дагестанские ковры отличаются от азербайджанских или узбекских, он заявил:

Прежде всего, узорами. Есть определенные типы ковров, которые имеют распространение не только в Дагестане, но и в соседних областях, скажем, в Азербайджане, скажем, хорасан или сафар. Но есть и типично дагестанские, которые называются по местности, где их производят. За каждым ковром стоит древняя традиция орнаментации. Орнамент - не просто сочетание линий, а идея, древняя, может быть, не всегда нам понятная. Орнамент может многое рассказать, ведь он очень архаичен и несет знаки из древнего прошлого, чтобы мы смогли их разгадать.

Айшат Магомедова, куратор выставки, заместитель директора по научной части Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой:

Первоначально этот проект обкатали в стенах Дагестанского музея изобразительных искусств. Он настолько понравился, что мы предложили экспозицию другим музеям. Она выезжала в Курскую галерею им. Дейнеки и Белгородский художественный музей, теперь выставляем 100 экспонатов в Музее Востока.

Ковер - атрибут, который о сопровождает человека со дня рождения до самой смерти, присутствует в его жизни постоянно, и в горе, и в радости. Ковер создается человеком, человек вкладывает в него душу, создавая что-то прекрасное, которое не только будет сопровождать его, но останется его потомкам. Считается, что у каждого должен быть ковер, доставшийся по наследству, поскольку он защищает и оберегает дом. Ковер должен присутствовать в доме, украшать, утеплять, создавать уют, защищать его владельцев.

- Айшат Магомедова.

У дагестанских ковров много общих черт с азербайджанскими, но они отличаются по рисунку, по технике изготовления есть различия, по цветовой гамме отличаются. В дагестанских коврах очень красивый сине-бирюзовый цвет встречался до 1870-х годов. К сожалению, к концу XIX века он исчез. Символика в дагестанских коврах характерна для многих древних культур. При сравнении с орнаментом других регионов можно увидеть различия в стилистике изображения.

- куратор выставки.

Сейчас в сельских школах девочек обучают промыслам, в том числе искусству ковроделия, искусству вышивки. Ковроделию у нас обучают на художественно-графическом факультете. А мы проводим в музее мастер-классы, приглашаем всех желающих, чтобы они могли сделать какое-то простое полотняное переплетение или завязать какой-нибудь узел, попробовали сделать ряд из этих узлов.

- замдиректора Дагестанского музея изобразительных искусств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я была в Музее ковра в Баку. Это очень красивый музей. Очень интересное здание музея, интересная подача, видна любовь их к коврам, то есть каждый ковер для них действительно уникален.

- Айшат Магомедова.

Востоковед, советник генерального директора музея Востока Татьяна Метакса:

Сейчас мы находимся на великолепной выставке дагестанских ковров: чудесных, ярких, таких же добрых и прекрасных, как народ Дагестана, как сам чудесный Дагестан. Эти ковры из самого Дагестана. Это ковры, которые радуют. Мы ведь в музее показывали несколько раз ковры Ирана, показывали большую выставку ковров Азербайджана, и вот теперь Дагестан. Очень хотелось бы, чтобы посетители ВДНХ заходили к нам, в наш 13-й павильон и прикоснулись к солнцу Дагестана.

Как соткать ковер?

Реставратор по ковру дагестанского музея изобразительных искусств Джамиля Азиалова провела мастер-класс, где желающие могли научиться ткать ворсовый ковер, то есть навязывать ворсовый узел.

Этот станок - прототип большого станка, который в старину был почти в каждой дагестанской семье. На этом станке натягивается шерстяная основа в три кручения. Она должна быть плотной и прочной. В старину основу натягивали опытные ковровщицы, потому что самое главное в ковроделии - правильно натянуть основу, иначе станок может перекосить, а сама основа разорвется.

Обычно за станком сидела не одна женщина, а две-три, в зависимости от ширины ковра. Устраивался целый праздник: собирались женщины, которые будут ткать, их семьи, соседи, готовились национальные угощения. И в такой праздничный день начиналось натягивание основы.

После этого самого почетного гостя просили оставить первый узел, чтобы работа шла удачно, легко и быстро завершилась. На ковер переносится технический рисунок, на котором заранее изображается, где какой узел будет находиться.

Каждый ряд нужно заполнять этими узлами: идешь по ряду и какие узлы встречаются по дороге, те и навязываются. Опытная ковровщица редко смотрит на рисунок. Ей главное знать, где расположена определенная деталь, но если она знает начало, то она уже может не глядя этот рисунок воспроизвести на ковре.

Самая интересная часть - украшение. Пряжа окрашивались травами. Это натуральные красители. Это марена, индиго, душица, полынь, чистотел - все то, что растет у нас в Дагестане, из всех этих трав можно было получить цвета.

Единственный цвет, который завозился в Дагестан - индиго. Большая часть дагестанских ковров имеет синий фон. На дербентском рынке за наперсток индиго нужно было отдать двух кур. На сегодняшний день индиго тоже один из дорогих красителей.

Зеленый цвет можно получить так: сначала красить индиго, потом в шелухе, полыни, душице. Сочетание этих трав дает зеленый цвет.

Очень красивые оттенки можно получить околоплодником грецкого ореха. Околоплодник бродит в чанах, и через какое-то время получается кашица. Свежим орехом красить нельзя, нитка сжигается.

Коричневый цвет можно получить разными способами. Можно сначала покрасить в марене. Потом постирать, высушить, покрасить в душице. Постирать, высушить, покрасить в индиго.

Чтобы приглушить цвета также используются травы. Любой цвет невозможно получить сразу. Всегда используется поэтапное наложение цветов.

Выставка продлится до 29 июня.