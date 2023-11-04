Дагестанские ковры вызвали ажиотаж на выставке-форуме "Россия"

Ковры из Дагестана стали одним из самым востребованных товаров на выставке "Россия". "Универмаг" предлагает товары, произведенные во всех уголках страны.
Дагестанские ковры пользуются чрезвычайно высоким спросом на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Самые разные товары, произведенные в российских регионах можно найти на выставке-форуме в специальном торговом пространстве "Универмаг".
"У нас есть здесь рядом "Универмаг" - и туда поступили дагестанские ковры с первых дней. Это у нас топ продаж. Мы не думали, что у нас будут так покупать, но сегодня я хочу сказать, что мы открыли для себя заново дагестанский ковер"
– гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова
Напомним, масштабная выставка продлится до середины весны будущего года.
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