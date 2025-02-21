Издевавшийся над женой и детьми мужчина доставлен в полицию в Дагестане

Житель Дагестана подозревается в систематическом избиении своей жены и детей. Прокуратура республики начала проверку.

В Дагестане доставлен в полицейский отдел местный житель, который подозревается в регулярном избиении своей супруги и четверых несовершеннолетних детей. Об этом сказано в Telegram-канале главы пресс-службы республиканского МВД.

"Мы уже занимаемся разбирательством по данному факту… Все события и обстоятельства будут установлены, а действиям дана объективная и соразмерная оценка! Глава семейства уже доставлен сотрудниками полиции в Хасавюртовский райотдел и сейчас дает пояснения"

– Гаяна Гариева

В свою очередь, в СУ СКР по региону рассказали, что уже начали доследственную проверку, в рамках которой предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Проверку также организовала и прокуратура РД.