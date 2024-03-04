Вестник Кавказа

Глава Южной Осетии госпитализирован в Северной Осетии

Глава Южной Осетии госпитализирован в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Владикавказе сегодня был госпитализирован президент Южной Осетии. Медики оценивают его состояние как стабильное, он находится в отделении кардиологии.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован 6 марта, у политика диагностирован гипертонический криз, рассказала его пресс-секретарь Наталья Босикова.

Гаглоев помещен в кардиологическое отделение республиканской клинической больницы Владикавказа. В Северную Осетию он прибыл, согласно заявлению пресс-секретаря, для прохождения медобследования.

"По официальной информации главного врача РКБ, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии"

– сообщение

Пресс-секретарь Гаглоева уточнила, что в настоящее время продолжается медицинское обследование.

Напомним, Алан Гаглоев стал главой Южной Осетии в 2022 году. Сейчас политику 44 года.

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