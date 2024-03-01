Вестник Кавказа

3 признака слабого сердца. Кардиолог о сердце и сосудах. Тамаз Гаглошвили

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске Тамаз Гаглошвили расскажет, по каким признакам можно понять, что у вас уже есть проблемы с сердцем. Мы узнаем, какие лекарства НЕ помогут справиться с кардиологическими симптомами, а какие, наоборот, должны обязательно находиться в «аптечке сердечника». Также поговорим о витаминках для сердца и поймём – как оценить свои факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь!

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