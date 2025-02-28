Вестник Кавказа

Меняйло рассказал о состоянии здоровья Гаглоева

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии посетил госпитализированного Алана Гаглоева. Южноосетинский лидер находится в стабильном состоянии, поведал Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в четверг посетил в больнице президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

Гаглоев находится в РКБ Владикавказа, он помещен в кардиологическое отделение. Меняйло навестил Гаглоева в больнице, о чем рассказал в соцсети.

"Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением"

– Сергей Меняйло

Ранее медики выявили у Гаглоева гипертонический криз.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1470 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 3 тыс грузовиков

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 3 тыс грузовиков

Глава Южной Осетии госпитализирован в Северной Осетии

Глава Южной Осетии госпитализирован в Северной Осетии

В Северной Осетии утонули два рыбака

В Северной Осетии утонули два рыбака

Фотовыставка появится к открытию &quot;Мамисона&quot; в Северной Осетии

Фотовыставка появится к открытию "Мамисона" в Северной Осетии

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Северная Осетия благоустроит 40 общественных пространств

Северная Осетия благоустроит 40 общественных пространств

Боец Бекоев вернется в октагон UFC в мае

Боец Бекоев вернется в октагон UFC в мае

Своих денег недосчитались сотни клиентов владикавказского банка

Своих денег недосчитались сотни клиентов владикавказского банка

&quot;Абрау Дюрсо&quot; признали лучшей винодельней России

"Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней России

Глава минтруда Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий

Глава минтруда Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы