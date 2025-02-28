Меняйло рассказал о состоянии здоровья Гаглоева

Глава Северной Осетии посетил госпитализированного Алана Гаглоева. Южноосетинский лидер находится в стабильном состоянии, поведал Меняйло.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в четверг посетил в больнице президента Южной Осетии Алана Гаглоева.
Гаглоев находится в РКБ Владикавказа, он помещен в кардиологическое отделение. Меняйло навестил Гаглоева в больнице, о чем рассказал в соцсети.
"Приехал в больницу, поговорил с Аланом Эдуардовичем и с медиками. По словам врачей, состояние пациента стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, он находится под постоянным наблюдением"
– Сергей Меняйло
Ранее медики выявили у Гаглоева гипертонический криз.