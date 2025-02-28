ДТП со скорой произошло в Керчи

В Крыму этим вечером столкнулись скорая помощь и микроавтобус. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое госпитализированы, рассказали в Минздраве региона.

В Керчи сегодня случилось смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, информирует Госавтоинспекция МВД по Крыму.

"Водитель автомобиля "скорой помощи" допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter с последующим наездом на столб. В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали"

– сообщение

Уточняется, что медики спешили в больницу, когда произошло ДТП. В автоаварии погибла пожилая пациентка, находившаяся в скорой. В больницу с различными травмами доставлены пострадавшие.

"Трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи доставлены в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова". Предварительно, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, одного - средней степени тяжести"

– Минздрава Крыма