Вестник Кавказа

ДТП со скорой произошло в Керчи

ДТП со скорой произошло в Керчи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму этим вечером столкнулись скорая помощь и микроавтобус. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое госпитализированы, рассказали в Минздраве региона.

В Керчи сегодня случилось смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, информирует Госавтоинспекция МВД по Крыму.

"Водитель автомобиля "скорой помощи" допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter с последующим наездом на столб. В результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали"

– сообщение

Уточняется, что медики спешили в больницу, когда произошло ДТП. В автоаварии погибла пожилая пациентка, находившаяся в скорой. В больницу с различными травмами доставлены пострадавшие.

"Трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи доставлены в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова". Предварительно, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, одного - средней степени тяжести"

– Минздрава Крыма

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1195 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Новый промпарк достроили в Крыму

Новый промпарк достроили в Крыму

Небольшой пожар успешно потушили в Крыму

Небольшой пожар успешно потушили в Крыму

&quot;Абрау Дюрсо&quot; признали лучшей винодельней России

"Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней России

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Юг России встретит 8 марта с теплой погодой

Последствия урагана в Крыму ликвидируют на федеральные средства

Последствия урагана в Крыму ликвидируют на федеральные средства

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

Новая ВПП аэропорта Симферополя прошла проверку Ростехнадзора

Мазут в Черном море: из резервного фонда выделено еще 105 млн рублей на борьбу с ущербом

Мазут в Черном море: из резервного фонда выделено еще 105 млн рублей на борьбу с ущербом

В Крыму растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В Крыму растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Курорт &quot;Золотые пески&quot; в Крыму построят за 60 млрд рублей

Курорт "Золотые пески" в Крыму построят за 60 млрд рублей

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы