Что такое Вилла Петролеа в Баку и как там побывать?

Вилла Петролеа — музей братьев Нобелей, который стоит посетить, чтобы прикоснуться к истории семьи, сыгравшей значительную роль в благосостоянии сегодняшнего Азербайджана. Находится вилла Петролеа в Белом городе — одном из благоустроенных районов Баку.

Интерес семьи Нобелей к основному богатству Азербайджана на тот момент — нефти — возник в 1874 году, когда Роберт Нобель впервые побывал Баку. Уже в 1876 году он заложил первую буровую скважину. Тогда же на помощь брату приехал Людвиг Нобель, опытный организатор современного промышленного производства. В 1878 году сотрудничество братьев Нобель с русским инженером Владимиром Шуховым привело к созданию трубопровода "Балаханы - Черный город", первого нефтепровода в Российской империи.

Взлетевшая, благодаря пропускной способности нефтепровода, прибыль подвигла Нобелей к основанию в 1879 году крупнейшей нефтепромышленной фирмы "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель". На тот момент в состав товарищества входило 11 заводов, располагавшихся на восточной окраине Баку, в так называемом Черном городе.

Семейную виллу братья решили выстроить в 8 км от черного города, в Белом городе. Территория примерно в 5 га была использована для постройки дома братьев Нобелей, а также отдельных жилых помещений для примерно 100 служащих фирмы. Помимо зданий, выстроенных в византийском стиле из белого песчаника, в основном двухэтажных и окаймленных верандами, здесь был разбит большой парк с разнообразными растениями и деревьями.

Удивительные подробности о благоустройстве виллы можно узнать из сохранившегося письма главного управляющего "Товарищества братьев Нобель" Густава Тернудда, в котором он рассказывает о ежедневной доставке пресной воды с Волги, о резервуарах, из которых она попадает в трубы, а затем в кухни и ванные хозяев.

Помимо жилых помещений в письме упоминается клуб с рестораном, музыкальным и бальным залами, биллиардная и библиотека.

Для непривычных к жаркому климату шведов в погребах хранился лед с Волги. С заводов товарищества к домам был подведен газ для приготовления пищи и отопления комнат в зимний период. А летом использовалось дорогое оборудование для сжатия воздуха, что снижало температуру внутри помещений.

Отдельно стоит рассказать о парке Виллы Петролеа. Как известно, почва на Апшеронском полуострове не самая плодородная для зеленых насаждений. Поэтому землю сюда стали завозить из Ленкоранского уезда. Приглашенным специалистом по садово-парковому строительству стал Эдуард Бекле, под руководством которого создавались многие парки и сады Варшавы. Ознакомившись с почвой, он решил, что одной только ленкоранской землей с задачей не справиться. Нужна была пресная вода. Ее стали завозить баржами по морю из Астрахани. В Астрахань баржи везли нефть, а обратно пресную воду, так необходимую для полива. В итоге получился прекрасный парк с завезенными туда породами деревьев и кустарников из Ленкорани, Тифлиса и Батума.

В советские годы Вилла Петролеа была национализирована и отдана под приют для беспризорных, часть зданий была разрушена, клуб и театр сгорели, а парк постепенно пришел в запустение. И только в 2004 году для восстановления памятника архитектуры было организовано общество Бакинский Фонд Наследия Нобелей. Благодаря усилиям фонда и проведенным работам по восстановлению здания и парка в апреле 2008 года состоялось торжественное открытие памятника истории и архитектуры.

В экспозиции Виллы Петролеа представлены документальные свидетельства становления нефтедобычи и ее транспортировки, роли братьев Нобелей в истории Азербайджана и черного золота. Здесь и черно-белые фотографии тех лет, на которых запечатлены старые нефтяные вышки, приморский бульвар, храм огнепоклонников и многое другое.

Также можно ознакомиться с предметами интерьера дома — зеркалами и камином XIX века, портретами Альфреда и Роберта Нобелей, фотографией мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева тех лет, книгами, антикварными часами из мейсенского фарфора. Очень интересна работа Фаберже — семейная ветвь семьи Нобелей.

В октябре 2018 года во внутреннем дворе Виллы Петролеа был открыт памятник Альфреду Нобелю, с именем которого связано учреждение в 1901 году Нобелевской премии.