Братья Нобели: ссоры на нефтяном рынке

© Фото: сommons wikimedia

Почему Роберт Нобель впал в депрессию, как Нобели боролись с Ротшильдом, Рокфеллером и между собой за влияние – расскажем в этом материале.

В 1879 году "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель" или "Бранобель" превратилось в ключевого игрока на бурно развивающемся нефтяном рынке. Несколько лет титанического труда Роберта и Людвига Нобелей, при неизменной братской поддержке Альфреда принесли желаемый успех.

Нобелевская "Вилла Петролеа"

Штаб-квартира корпорации расположилась в Санкт-Петербурге, а под Баку был построен городок управляющих компанией (преимущественно шведов) и рабочих-нефтяников – "Вилла Петролеа" (на возвышенности, рядом с Черным городом). Сюда провели электричество и телефонную связь от компании "Белл". Особое внимание было уделено озеленению территории, что с учетом специфики почв, требовало существенных расходов. Работали библиотека, ресторан, танцевальный зал и больница. Расходов не пожалели, примерная стоимость проекта составила 250 тыс. рублей.

Роберт в депрессии

Будущее казалось безоблачным. Объем добычи сырой нефти в России достиг 10,8 млн, что равнялось почти трети от объема добычи в Америке. В начале 1880-х годах в Черном городе действовало около 200 нефтеперерабатывающих заводов. Похоже, что империя братьев Нобелей была готова к новому рывку. Но на покоренной вершине в семье наступает неожиданный разлад. Как раз в тот момент, когда казалось, что впереди всех ждут только новые свершения.

Проблема была в Роберте. Главный "двигатель" бакинского дела вновь ощутил себя лишним в проекте, который во многом состоялся его усилиями. Внутренний дискомфорт постепенно превратился в серьезную депрессию, которую сам Роберт списывал на "кавказскую лихорадку". Вероятнее всего, это были последствия тяжелого психологического удара – Людвиг фактически взял контроль над компанией в свои руки, а управляющие, предложенные Робертом, были "забракованы" в плане компетентности и способности эффективно работать на пользу "Бранобель".

"Золотой парашют" Роберта Нобеля

Роберт решил покинуть Баку и уехать в никуда. Он сохранил долю в компании на общую сумму в 100 тыс. рублей и получил 8000 рублей за каждый год работы над проектом. Отъезд был торжественно обставлен летом 1880 года, но Людвиг не стал скрывать в письме Альфреду, что "его (Роберта) состояние духа в последнее время было совсем невозможным". После недолгого путешествия по Европе Роберт возвращается к семье в Стокгольм, покупает небольшое имение и наблюдает за напряженной борьбой на нефтяном рынке уже как пайщик "Бранобель". Можно с уверенностью сказать, что его роль и значение в становлении и развитии бакинского проекта остаются раскрытыми далеко не в полной мере.

Нобель vs Ротшильд

Тем временем Людвиг решал вопросы, связанные с конкурентной борьбой на нефтяном рынке. Любое неверно принятое решение, промедление, сбой в производственно-технологической цепочке, нарушение транспортно-логистических коммуникаций могли привести к потере компанией лидирующей позиции. Конкуренты были самые серьезные.

16 мая 1883 года произошло утверждение новой бакинской фирмы - Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества. Оно полностью принадлежало Ротшильдам. Руководителем компании стал Майер Альфонс де Ротшильд, возглавлявший парижский банкирский дом. С открытием в том же году движения по Закавказской железной дороге, соединившей бакинский нефтяной район с Батумским портом на Черном море, российские нефтепродукты получили короткий и дешевый путь к зарубежным рынкам.

Для Ротшильдов с их неограниченным капиталом это была своего рода золотая жила. В короткие сроки общество выкупает 19 десятин богатейших нефтеносных земель в бакинских селениях Балаханы, Сабунчи, Раманы, а также керосиновый завод в Баку.

Чиновник Министерства финансов С. Гулишамбаров отмечал

Капитал Ротшильда в то время для многих представлялся весьма заманчивым, так как в Баку чувствовалось страшное безденежье. Открыв многим предпринимателям широкий кредит в десятки и сотни тысяч рублей, они помогли им выйти из крайне затруднительного положения, а некоторых даже спасли от полного разора.

В 1886 году Ротшильды образовали "Батумское нефтепромышленное и торговое общество", известное впоследствии по его русской аббревиатуре БНИТО. Они построили в Батуми нефтехранилища и организовали новые точки сбыта. Их интересы пересекались практически во всех точках с проектами братьев Нобели, но изначально сохранялось поле для возможных договоренностей, поскольку в наличии имелся "общий враг".

Нобель и Ротшильд vs Рокфеллер

На мировом рынке одним из главных конкурентов братьев Нобелей и Ротшильдов стала компания Standard Oil. Вытеснить американский керосин, бороться с самим Рокфеллером – так формулировалась амбициозная задача.

Но дело это оказалось крайне сложным. С одной стороны, к 1885 году Нобели и другие российские экспортеры керосина отняли у Рокфеллера почти треть рынка в Азии. Капитаны мирового нефтяного бизнеса почувствовали, что ситуация развивается в негативном ключе и в сентябре 1886 года в Петербург для переговоров с братьями Нобель прибыл Уильям Либби, главный представитель Standard Oil в Западной Европе.

Переговоры окончились безрезультатно, поскольку предложенная Рокфеллером сумма (якобы 10 млн долларов) явно не учитывала перспективы развития российского нефтяного бизнеса. Нобели были готовы договариваться о разделе рынка, а не о выкупе некой доли их бизнеса.

Альфред vs Людвиг

Но проблема была в другом. Если внимательно изучить ситуацию внутри "Бранобель", то становится понятно, что Альфред и Людвиг больше походили на игроков в покер, поднимая ставки при наличии не самых сильных карт. Компании постоянно не хватало операционных средств. Доходы приходили в последнем квартале, а многие ключевые расходы выпадали на весну и лето. Альфред проявлял коммерческие чудеса, получая один за другим кредиты в крупнейших парижских банках. Но долго так продолжаться не могло. Кроме того, Рокфеллер не спал и, используя различные финансовые инструменты, добивался высокой степени волатильности нефтяных цен, искусственно снижая прибыль конкурентов.

В 1886 году держатели акций "Бранобель" не получили дивидендов, а годом ранее была выплачена откровенно смехотворная сумма. Людвиг был вынужден заморозить многие строительные и социальные проекты в Баку (школы, дома, больницы). Отношения между братьями снова обострились, поскольку Альфред не мог проникнуться логикой своего родственника – их бизнес подходы (нефть и динамит) существенно отличались.

Две личные встречи в Петербурге и Лондоне несколько снизили градус конфликта, но семейные отношения явно дали трещину. Людвиг чувствовал, что братья видят в бакинском проекте только источник собственных средств (в самый напряженный момент делали запрос о персональных выплатах), для него самого это было делом всей жизни.

Смерть Людвига Нобеля

Наконец, в 1887 году ему удалось стабилизировать финансовое положение компании, но цена оказалась слишком высокой. Состояние здоровья Людвига было явно подорвано бесконечной борьбой за нефть и конфликтом с Альфредом. 12 апреля 1888 года Людвиг Нобель скончался на французской Ривьере от сердечной недостаточности. Желчные французские СМИ перепутали Людвига и Альфреда, а потому трагично интерпретировали смерть изобретателя динамита как "божью кару".

Наследство Людвига Нобеля

По завещанию Людвига, братья не получили ничего из десятимиллионного состояния, но Альфреду были выделены акции в счет погашения предоставленных ранее кредитов. Кроме того, он и Роберт сохранили в своих руках паи по всем "братским предприятиям".

Старший сын Людвига, 28-летний Эммануил, получил в управление "Бранобель", его 26-летний брат Карл унаследовал механический завод в Санкт-Петербурге. Вскоре Карл умер от диабета, и Эммануил остался один во главе громадной промышленной империи.

Через полгода после смерти отца Эммануилу предстояло выдержать первое испытание – визит царской фамилии в Баку. И он с честью выполнил эту непростую миссию, приняв, в качестве своеобразной награды, первым из семьи Нобелей, российское подданство. Начинается новая эпоха в истории промышленной империи, у руля управления становится третье поколение бизнесменов.

Роберт vs Людвиг

Очевидно, что разрыв между братьями был неизбежен. С возрастом, различия характеров и темпераментов усиливались проблемами со здоровьем, возрастной раздражительностью и накопленными обидами. Роберт выбрал путь ухода от большого семейного бизнеса. Альфред все больше кивал на упрямство Людвига, хотя до последнего момента продолжал оказывать брату практическое содействие. Судя по его последующим высказываниям, смерть Людвига так и не примирила братьев.

Так что приход третьего поколения Нобелей должен был дать старт новой эре в развития семейного бизнеса на совершенно новых началах. Пока же Эммануил концентрировал в своих руках все рычаги управления и всю полноту ответственности.