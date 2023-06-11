Секреты успеха братьев Нобелей в Баку

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Как Нобели прогорели на оружейных прикладах, почему Ричард Нобель осел в Азербайджане, как появился первый нефтепровод, благодаря чему Нобели раскрутили нефтяной бизнес – расскажем в этом материале.

Многие наиболее успешные бизнес проекты рождаются в результате стечения обстоятельств. Но воля случая всегда опирается на настойчивость, силу воли и твердый характер предпринимателя. Ну, и на удачу, конечно. К 1870 году братья Нобели оказались перед сложным выбором. Необходимо было решить, в каком направлении следует развивать семейный бизнес. Дороги трех сыновей российско-шведского предпринимателя Иммануила Нобеля (Роберта, Альфреда и Людвига) к этому моменту временно разошлись.

Альфред прочно осел в Париже и целиком посвятил себя оружейному бизнесу, сформировав прочные связи на международном рынке.

Людвиг Нобель управлял ключевым семейным предприятием чугунно-медно-сталелитейным и котельным заводом "Людвиг-Нобель", а также активно инвестировал в развитие Ижевского оружейного завода.

Сложнее всего шли дела у Роберта, который метался между Швецией, Финляндией и Россией, вкладывал средства в странные проекты (спекуляцию чугуном, прокладку тоннеля под Севастополем, строительство спичечного завода) и практически всегда оставался в минусе. За исключением тех случаев, когда его бизнес направлялся братом Людвигом ("Нитроглицериновая компания"), который почти всегда шел на встречу "несистемному" родственнику. Но постепенно чрезмерная зависимость Роберта от брата стала его тяготить.

Не вижу ничего выгодного, за что стоило бы взяться и что дало бы мне средства к существованию, на которые я претендую

- писал он в одном из частных писем.

Как Нобели искали орешник для прикладов?

И вот в январе 1873 года Людвиг Нобель делает неожиданное предложение Роберту – создать собственный бизнес по поставкам орехового дерева для изготовления оружейных прикладов (винтовка Бердана). Автономность проекта была относительной, все равно сохранялась тесная связь с подконтрольными Людвигу заводами (Ижевским оружейным, в частности), но Роберту Нобелю в тот момент была необходима хотя бы такая самостоятельность.

Выбор ресурсной базы был очевиден – Кавказ, ореховые леса Бакинской губернии. Лучшие деревья росли в Ленкорани, на границе с Персией. Туда и направился бизнесмен.

Однако реальность отличалась от теории. Ореховые деревья оказались невысокого качества и для массового производства явно не годились. Возникла мысль договориться о поставках из Персии, но зависимость оружейного бизнеса от внешних рынков вряд ли могла быть поддержана российским правительством.

Почему Ричард Нобель осел в Азербайджане?

В этот момент внимание Роберта Нобеля, оставшегося на Кавказе, привлек важный факт – прекращение контрактной системы на бакинских месторождениях нефти. 322 десятины казенной земли было продано с аукциона частным предпринимателям. Главный куш сорвал "нефтяной император" Иван Мирзоев, но и другие участники рынка обрели свой шанс. Среди них оказался и Роберт, вложивший в покупку участка почти всю наличность, которой располагал на тот момент. И надо сказать, что Людвиг одобрил решение брата, подтвердив свои финансовые гарантии.

Тем самым, вложившись вместе с братом, и выкупив у Тифлисского общества небольшой керосиновый завод, плюс несколько нефтеносных участков в Сабунчах за 25 тысяч рублей, Роберт окончательно осел в столице нефтяного бизнеса.

Как Ричард Нобель переквалифицировался?

Так, вместо ружейных прикладов браться пришлось за куда более сложное и трудоемкое дело. Но нужно учитывать, что это было самое начало истории славных бакинских нефтепромыслов, а в такой момент важнее всего быть первым.

Ты не представляешь себе, насколько это перспективное дело. Нефть – это воистину будущее всего человечества. Спрос на керосин постоянно растет, и единственное, что его сдерживает, это относительно высокая цена

– писал Роберт своему брату Альфреду в Швецию.

Жилось тогда в Баку нелегко, спать приходилось на коврах, без постельного белья. Городская экология оставляла желать лучшего, учитывая неэффективные способы добычи нефти, огромные мазутные пруды на окраинах старого города. Непривычен был постоянный ветер с моря, пыльные улицы и питьевая вода с примесью морской соли. Роберт не рискнул перевезти в Баку семью, которая оставалась в Хельсинки. Относительного комфорта удалось достичь только спустя несколько лет и, кстати, не без участия братьев. Но главное – дело пошло.

На свой страх и риск Роберт Нобель в короткие сроки приобретает еще несколько десятин земли, разбросанной по разным участкам. Принимает стратегическое решение – переориентироваться (помимо традиционного керосина) на обработку нефтяных остатков (мазутного масла), строительство трубопроводов и создание танкерного флота.

Как появился первый нефтепровод?

Все эти шаги, осуществленные в уникально короткий срок (три-четыре года) способствовали феноменальным темпам развития бизнеса. Хотя до больших прибылей было еще далеко.

Посудите сами, в 1876-м Людвиг переселяется к брату в Баку. В том же году по результатам поездки на Апшеронский полуостров Людвиг Нобель пишет аналитическую записку "Взгляд на бакинскую нефтяную промышленность и ее будущность", в которой определил следующие направления развития бизнеса:

отказ от транспортировки нефти гужевым транспортом,

строительство нефтепроводов от промыслов до нефтеперегонных заводов,

сооружение железных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов,

создание разветвленной структуры для хранения и сбыта нефтепродуктов в России.

А уже через два года братья Нобель строят первый в Российской империи нефтепровод с насосами длиной 10 км. Он тянулся из Балаханов в Черный город (район, где располагались перегонные заводы).

До этого момента основным средством транспортировки нефтепродуктов была арба – двухколесная телега, запряженная мулом. К арбе крепилась специальная бочка (по-английски - хорошо ныне знакомый всем баррель). При этом стоимость транспортировки могла в разы превышать стоимость добытой нефти. Появление современного средства доставки позволило увеличить прибыль, сократить издержки производства. Правда, для охраны нефтепровода пришлось ставить караульные будки, потерявшие работу возчики, лютовали против нововведений.

Нобелевские нововведения

Арендовав землю в Черном городе, братья строят мосты для нефтеперерабатывающего завода, серной кислоты, плавки меди, чугунных заводов и кораблей. Что не менее важно, нефть на месторождениях Нобелей также добывалась с применением самых современных механизмов - специальных качалок, что позволяло доставать ее даже из считавшихся бесперспективными месторождений.

Прорывным можно считать решение о создании первого танкерного флота, разливая нефть при транспортировке не в бочки, а в трюмы корабля. Для решения этой задачи Нобели обратились на Линдхольменскую верфь в Гетеборге, принадлежавшую акционерному обществу "Мотала Веркстад". Именно там был построен первый в мире нефтяной танкер "Зороастр", названный в честь пророка огнепоклонников. Пароход грузоподъемностью 15 тысяч пудов использовался для доставки керосина из Баку в Царицын и Астрахань.

Секреты успеха Нобелей

В чем же секрет быстрого успеха "братского предприятия"?

Прежде всего, в готовности к инновациям, способности Людвига и Роберта оперативно принимать нетривиальные бизнес решения. Семейная сплоченность. Трудно представить, чего мог бы достичь самостоятельно главный "двигатель проекта" Роберт, если бы за ним не стояли вдумчивые и осторожные братья Людвиг и Альфред. Накопленный опыт. Братья внимательно оценили историю банкротства своего отца, которого после окончания Крымской войны государство, проще говоря, "кинуло", не оплатив военные заказы, действовали с учетом "местных особенностей". Фактор времени – братья вошли в нефтяной бизнес на старте масштабного проекта, вошли в контакт с "нужными людьми". В дальнейшем выход на нефтяные контракты мог потребовать больших вложений на конкурентном рынке. Принцип – дело делай сам. Никаких управляющих, никаких доверенных лиц. Решение Роберта осесть в Баку, погрузиться во все тонкости непростой жизни в южном городе, вникать в каждую деталь проекта обеспечили конечный результат.

К 1879 году первый этап создания нефтяной империи был завершен. Если в 1876 году фирма Нобелей вывезла из Баку 6 тыс. пудов керосина, то в 1879 году — 551 тыс. пудов керосина и 466 тыс. пудов нефтяных остатков. В том же году регистрируется "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель" или "Бранобель" с уставным капиталом в 3 млн рублей. Первая в истории России вертикально-интегрированная нефтяная компания стартовала, контролируя полный технологический цикл от разведки до сбыта. Но это было только начало большого пути.