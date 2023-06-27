Эммануил Нобель - последний правитель нефтяной империи

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Откуда взялись деньги на Нобелевские премии, почему все родственники сомневались в Эммануиле, а Альфред Нобель симпатизировал молодому бизнесмену, что такое Союз бакинских керосинозаводчиков, как Эммануил стал душеприказчиком Альфреда Нобеля, как Эммануил Нобель добился расцвета семейного бизнеса и почему потерпел крах - расскажем в этом материале.

Почему родственники сомневались в Эммануиле?

Смерть Людвига Нобеля и концентрация ключевых российских проектов компании "Бранобель" в руках его сына Эммануила были восприняты в семье неоднозначно. 35-миллионные активы перешли в руки молодого человека, не имеющего большого управленческого опыта. Внезапная смерть младшего брата Карла еще более усилила беспокойство родственников, которые понимали, что объединение всех активов в руках малоопытного владельца компании не может обойтись без издержек. Особые сомнения выражала вдова (вторая жена) Людвига – Эдла, которая не видела в пасынке "энергии и настойчивости", необходимых для выполнения столь сложных управленческих задач: держать в своих руках нефть и машиностроительный завод.

Почему Альфред Нобель симпатизировал молодому бизнесмену?

Но попытка Эдлы привлечь на свою сторону Альфреда не удалась. Он симпатизировал молодому бизнесмену. Да и обстоятельства не располагали. Альфред Нобель сам оказался перед лицом серьезной международной критики за "торговлю смертью", а в 1891 году спешно покинул Францию, чтобы избежать серьезных обвинений в торговле оружием с недружественной тогда Парижу Италией. Он оказал помощь "Бранобель" экстренным кредитом, но его участие в нефтяном бизнесе с начала 1890-х годов существенно снижается, хотя советы в управлении семейным бизнесом он дает, как и прежде.

Идея создания нефтяного синдиката

Впрочем, Эммануил оказался способным учеником своего отца. Понимая, что жесточайшая конкуренция на нефтяном рынке будет только усиливаться, он начал активно продвигать идею создания нефтяного синдиката, в котором "Бранобель" занял бы ключевую позицию. Необходимо было сообща регулировать цены, объединять транспортную инфраструктуру, уходить от губительной для бизнеса конкуренции. На какой-то момент Ротшильды сочли более выгодным войти в этот альянс, нежели конкурировать с ним. Примкнул к союзу и еще один важнейший игрок на нефтяном рынке Баку – Александр Манташев.

Союз семи крупных фирм

В начале декабря 1892 году был создан "Союз семи крупных фирм" во главе с "Бранобель", который включал четыре фирмы "Бакинского стандарта", созданного Манташевым. В конце августа 1893 года великий реформатор Сергей Юльевич Витте предложил нефтезаводчикам принять участие в Особом совещании, специально созываемом Министерством финансов, чтобы обсудить принципы организации синдиката в целях "более успешного противодействия Standard Oil на иностранных рынках".

Союз бакинских керосинозаводчиков

Итогом сложных переговоров становится создание в 1894 году "Союза бакинских керосинозаводчиков", который пользовался покровительством правительства и объединил 62 процента нефтепроизводителей. Но Эммануилу не удалось сделать этот вынужденный альянс прочным, и уже спустя три года синдикат фактически распался.

Незадолго до смерти Альфред в последний раз попытался повлиять на стратегический курс семейной компании. Он призвал Эммануила, вернуться к идее раздела нефтяного рынка с Ротшильдами и Standard Oil, продав американцам 49 процентов акций "Бранобель". Глава компании это предложение отверг, хотя и вступил в переговоры с американцами о разделе международных рынков. Однако тайные встречи весной 1895 года окончились безрезультатно и борьба за влияние продолжилась.

Как Эммануил стал душеприказчиком Альфреда Нобеля

Альфред Нобель, несмотря на все противоречия с младшим родственником, относился к Эммануилу с большой теплотой, хотя и признавал его определенную "леность поведения" в большом бизнесе. Роберт, гораздо менее привязанный к сыновьям Людвига, критиковал в личных письмах главу "Бранобель" в более жесткой форме, но повлиять на развитие семейного бизнеса уже никак не мог, а в августе 1896 года скончался.

В тот тяжелый год его смерть была не последней утратой в семье. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель умер на своей итальянской вилле от кровоизлияния в мозг в возрасте 63 года. Неожиданно для родственников душеприказчиком он оставил Эммануила, направив большую часть своего состояния (31 млн шведских крон из 33 млн) в доверительное управление. С тем, чтобы финансировать награды, которые станут известны как Нобелевские премии. Попытки оспорить завещание, в том числе, со стороны семьи Роберта никакого результата не принесли.

Откуда взялись деньги на Нобелевские премии?

Причина была проста и очевидна - Эммануил категорически отказался участвовать в данном иске, несмотря на то, что убедить его в целесообразности пытался сам король Швеции Оскар.

Воля Альфреда должна быть исполнена

- этот принцип для него оказался ключевым, но не в меньшей степени было важно, чтобы акции "Бранобель", принадлежавшие Альфреду, не вышли на биржевой рынок.

В итоге акции Эммануэль выкупил сам, взяв для этого кредит, родственникам покойного пообещал проценты с капитала. Так что в такой "искренней" позиции присутствовал и определенный коммерческий интерес. Но факт остается фактом - около 12% средств, выделенных на учреждение Нобелевских премий, поступило от акций именно его компании.

Расцвет "Бранобель"

Эпохой расцвета "Бранобель" можно считать период 1899-1916 годов. Компания не только обрела устойчивую финансовую стабильность, но и сумела закрепить свои позиции на международном рынке в качестве главного игрока. Ротшильды согласились на компромиссный вариант раздела сфер влияния, оформив в 1906 году создание "Европейского нефтяного союза" с участием еще одного крупного финансового игрока – "Дейче банка".

Революционная турбулентность начала ХХ столетия повлияла и на нефтяной бизнес. Условия, которые предлагали Нобели на своих предприятиях существенно превышали по качеству аналогичные соглашения с рабочими на других предприятиях Баку, но радикализация настроений все равно шла по нарастающей.

Нормированный рабочий день по 8-10 часов (в зависимости от сложности и вредности работы), различные льготы, приемлемые условия проживания – все эти факторы работали в ситуации стабильности, но в революционный период, под влиянием массовых волнений, такие "опции" не останавливали волну негатива, принимающего самые жесткие формы.

Дело дошло до того, что к шведским специалистам, работающим в Баку, была приставлена вооруженная охрана. Но и это спасало далеко не всегда, особенно в самый горячий период 1905-1908 годов.

Все же в период столыпинских реформ, во времена относительного политического затишья, Эммануил сумел совершить последний рывок наверх. К началу мировой войны основной капитал компании составлял более 120 миллионов рублей. К 1916 году Эммануил Нобель купил не только значительную долю в Русской общей нефтяной корпорации, но и установил контроль над другими нефтяными предприятиями в регионе

"Волго-Бакинская компания",

"А.И. Манташев и Ко.",

англо-российская нефтяная компаниея Максимова в Лондоне.

К началу революции Нобель владел почти половиной российской сырой нефти, в его руках был самый крупный торговый флот, на предприятиях работало свыше 50 тыс. рабочих.

Национализация и крах

Но все десятилетия напряженной работы обернулись крахом. 20 июня 1918 года предприятия и собственность братьев Нобелей были национализированы. Впоследствии они стали основой для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Последний глава нефтяной империи бежал из Кисловодска в Киев, потом в Варшаву и воссоединился с семьей в Стокгольме. Теперь уже навсегда. Но осталось главное – нефтяное производство, ставшее залогом победы СССР в Великой Отечественной войне и процветания современного Азербайджана.

На вопрос, в чем же секрет успеха семьи Нобелей, нет однозначного ответа. На самом деле не так уж и мало предприимчивых шведов, швейцарцев, голландцев в постреформенные годы открывали свой бизнес в России, но такого колоссального успеха добились только они, те, кто имел разносторонние дарования, родственную сплоченность, умение использовать лучшие качества каждого из членов семьи. Ну, и толику удачи. Кто знает, что случилось, если бы Роберт Нобель не отправился в путешествие за ореховым деревом в далекую и загадочную Ленкорань?