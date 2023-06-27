Как Менделеев бакинский нефтепромысел подминал?

Дмитрий Менделеев, эрудит, автор научных трудов по химии, физике, экономике, обществознанию, человек, придумавший периодическую систему элементов, определил успех бакинского нефтепромысла второй половины XIX века. Расскажем, что Менделеев делал в Азербайджане, как Российская империя обогнала Америку и при чем здесь керосин.

Василий Кокорев и нефть

До того как была запатентована электрическая лампочка (1879 год) освещение обеспечивалось благодаря керосину. В середине XIX века керосин сулил неслыханную прибыль: производственное и бытовое освещение выходило на качественно новый уровень. Первым в Российской империи, кто усмотрел открывающиеся возможности, стал Василий Кокорев, предприниматель и один из богатейших людей империи.

В 1858 году Кокорев строит в Сураханах, поселке в 20 км от Баку, нефтеперерабатывающий завод для переработки кира - пористой горной породы, свойственной для Бакинского нефтяного района. Поселок Сураханы был выбран Кокоревым неслучайно: нефтяным промыслом здесь занимались с X века. Кроме того, именно в Бакинском нефтегазоносном районе за 12 лет до этого была пробурена первая в мире нефтяная скважина.

Неудача немецких технологий и поиск гения

Помощь в организации производства ”осветительного масла” (продукт под названием ”керосин” был запатентован только в 1859 году) из кира Кокореву оказывал немецкий ученый Юстус фон Либих - один из основоположников органической химии. С его помощью Кокорев получает необходимое оборудование из Германии, в том числе нагреватели для переработки нефти. Однако добыча осветительного масла из кира была нерентабельной из-за низкого процента содержания керосина в горной породе.

В 1860 году Кокорев приглашает Вильгельма Эйхлера, теоретика нефти из Московского университета, который предложил добывать керосин не из кира, а непосредственно из нефти. За счет этого Кокореву удалось увеличить производство керосина, названного по предложению Эйхлера ”фотонафтилем” до 30%.

Несмотря на инновации Эйхлера, Закаспийское торговое товарищество, в рамках которого действовал нефтеперерабатывающий завод Кокорева, было убыточным. Перед предпринимателем встала дилемма: либо закрывать завод, либо искать гения, который решит проблему перегонки нефти. В 1863 году Василий Кокорев приглашает в Баку Дмитрия Менделеева.

Почему Кокорев пригласил Менделеева в Азербайджан?

К 1863 году Дмитрий Менделеев, который в скором времени определит один из фундаментальных законов мироздания, создав периодическую систему элементов, занимался изучением физических и химических свойств веществ, успел побывать в Гейдельбергском университете, где изучал физическую химию, создать прибор, определяющий плотность жидкости и написать учебник ”Органическая химия”. Летом 1863 года Василий Кокорев приглашает Менделеева в качестве эксперта-химика в Сураханы, где он проведет меньше месяца и навсегда изменит облик азербайджанского нефтепромысла.

Инновации Менделеева

В Сураханах главной задачей Менделеева было определить, можно ли получать прибыль на нефтеперерабатывающем заводе Кокорева. В течение трех недель, проведенных на Апшеронском полуострове, Менделеев пришел к следующим выводам:

перегонка нефти должна осуществляться непрерывно: до этого завод работал исключительно днем

конструкция перегонных емкостей должна быть изменена

фотонафтиль должен храниться в эмалированных бочках

для удешевления транспортировки конечный продукт перегонки нефти должен доставляться либо по трубам, либо по морю на специальных судах.

ручное рытье нефтяных колодцев необходимо заменить на бурение скважин

Чего добился Менделеев в Сураханах?

Результатом работы Менделеева на Закаспийское торговое товарищество стало полное изменение цикла производства керосина из бакинской нефти. Благодаря опытам Менделеева и Эйхлера, была применена новая технология очистки конечного продукта и усовершенствована конструкция перегонных аппаратов. Хотя не все идеи Менделеева Кокорев осуществил немедленно, к концу XIX века Закаспийское торговое товарищество, преобразованное в Бакинское нефтяное общество, станет одним из самых успешных нефтяных предприятий, действовавших на территории современного Азербайджана.

Что сделал Менделеев для нефтяной промышленности

Дмитрий Менделеев стал визионером нефтяной промышленности. Так или иначе все его идеи, предложенные по производству, хранению, транспортировке и экспорту керосина, а позднее других нефтепродуктов и непосредственно нефти были осуществлены.

В начале 1870-х годов на Апшероне начинается активное бурение скважин.

В 1877 году ”Товарищество братьев Нобель” заказало в Швеции первый в мире нефтеналивной танкер. О важности таких судов Дмитрий Менделеев сообщил Кокореву 14 годами ранее.

В 1878 году по инициативе братьев Нобель был построен трубопровод ”Балаханы-Черный город”. О необходимости нефтепроводов (керосинопроводов) Менделеев заявил еще в 1863 году.

Менделееву удалось подтвердить, что в нефти после перегонки остаются качественные смазочные масла. Спустя десятилетие в Баку появляются первые заводы по изготовлению смазочных масел, а к 1877 году налаживается их экспорт в Европу.

К началу XX века 95% нефти, добываемой Российской империей, приходилось на Азербайджан. В течение последующих трех лет бакинский нефтепромысел был первый по объемам во всем мире.

Менделеев и бакинская нефть

В 1880-х годах Менделеев неоднократно бывал в Баку, ратуя за дальнейшее развитие азербайджанского нефтепромысла. Он исследовал месторождения азербайджанской нефти и доказал, что ее запасы велики. В 1886 году Менделеев в одной из своих многочисленных статей, посвященных нефти, определил главную задачу нефтяного промысла - ее вывоз за рубеж, и как всегда оказался прав. Сегодня основная статья дохода Азербайджана - это экспорт нефти, добыча и переработка которой во многом стали возможными благодаря Дмитрию Менделееву.