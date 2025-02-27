Электронная торговая площадка Wildberries направила дополнительные выплаты в бюджет Узбекистана после налоговой проверки.

Маркетплейс Wildberries доплатил около $4 млн налогов в бюджет Узбекистана, передали в пресс-службе налогового госкомитета республики.

"В организации был проведен налоговый аудит, по результатам которого за 2022-2024 годы в бюджет были уплачены дополнительные налоговые платежи в размере 51,2 млрд сумов, из них НДС - 42,8 млрд сумов ($3,3 млн)"

– пресс-служба налогового госкомитета

Отметим, что Wildberries в Узбекистане работает через юрлицо ООО "WB Int Export". В республике действует правило, согласно которому реализовывать товары через электронные площадки могут только юрлица, являющиеся резидентами Узбекистана.

Напомним, что российский маркетплейс за последнее время вышел на рынки нескольких стран. Компания работает в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также в Китае.