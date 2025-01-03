На дорогах в Казахстане застряли в метель свыше 1300 автомобилей

В Карагандинской области из-за непогоды закрыты дороги. В результате на дорогах скопилось более тысячи автомобилей и случилось несколько аварий.

Метель в Карагандинской области привела к массовым ДТП и закрытию автодорог из-за плохой видимости, предупреждает департамент полиции по региону.

"На трассах региона скопилось 719 легковых автомобилей, 605 грузовых транспортных средств и 16 единиц общественного транспорта. Сложные метеоусловия привели к затруднению движения и росту аварийности"

– сообщение

Закрыты дороги республиканского и областного значения. На трассе Караганда-Темиртау случилось три массовых ДТП, обошлось без пострадавших.

Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Отметим, что на пятницу по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются метель и гололед.