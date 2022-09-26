В Казахстане стартовал весенний призыв

Нынешней весной в армию Казахстана планируют призвать свыше 20 тысяч новобранцев, половина из них будет служить в Вооруженных силах, рассказали в министерстве обороны страны.

Сегодня в Казахстане начался призыв молодежи на срочную воинскую службу: он продлится до 30 июня, за это время будет набрано пополнение в ряды Вооруженных сил страны, других войск и воинских формирований, рассказал в Службе центральных коммуникаций замначальника Генштаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Сакен Жусупов.

"Укомплектование Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований военнослужащими срочной службы, как и в других развитых в военном отношении странах, играет важную роль в обеспечении военной безопасности, стабильности и территориальной целостности"

- Сакен Жусупов

Всего будет призвано около 20 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, в Вооруженные силы будет призвано более 10 тыс из них, ряды Национальной гвардии страны пополнят свыше 7 тыс новобранцев, 2 тыс парней будут служить в Пограничной службе КНБ, свыше 300 новобранцев - в МЧС страны, столько же - в Службе государственной охраны, сообщили в Минобороны, передает Sputnik Казахстан.

Нынешняя кампания – особенная: она отличается от предыдущих тем, что принят ряд мер безопасности для прохождения воинской службы, а также проведена цифровизация учетно-призывной работы, поведал Сакен Жусупов.