Казахстан празднует День защитника Отечества

Народ Казахстана сегодня отмечает один из любимых праздников – День защитника Отечества, который стал государственным 12 лет назад. И хотя праздник больше касается военнослужащих, эту дату в канун Дня Победы с удовольствием отмечают все.

Казахстанские военнослужащие сегодня отмечают свой профессиональный праздник - День защитника Отечества.

Масштаб его поистине всенародный – он отмечается во всех уголках страны: это и парады, и праздничныt концерты, и исторические реконструкции, и открытые уроки для школьников, тематические выставки, и дань памяти военным, отдавшим жизни за процветание страны, передает Sputnik Казахстан.

Праздник довольно молодой – ему всего 12 лет с того дня когда он стал государственным не только для профессиональных военных, но и для всех граждан страны: с тех пор 7 мая - выходной день. В нынешнем году он выпал на вторник, а значит, согласно распоряжению правительства, выходными в стране будут и последующие дни - 8 и 9 мая.

По традиции в этот день президент Казахстана, который является Верховным главнокомандующим, издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим. Вот и сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Акорда.

"Праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране. В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина"

- Касым-Жомарт Токаев

Армия страны служит гарантом ее суверенитета, незыблемой опорой государственности, а ее потенциал проявляется и в ходе выполнения конкретных оперативных задач, добавил глава государства.