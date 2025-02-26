Начавшийся в Армении пожар потушили в Азербайджане

Трава горела на территории на границе Азербайджана и Армении, пожар занялся на армянской стороне, рассказали в МЧС Азербайджана. Азербайджанские пожарные оперативно потушили его.

Природный пожар произошел на армяно-азербайджанской границе, подробности рассказали в МЧС Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в поселке Гейдарабад, который находится в Садаракском районе НАР. Очаг находился на открытой местности на стороне Армении.

Сразу после обнаружения пожара на место событий направились огнеборцы районной пожарной части. Они смогли справиться с огнем в максимально сжатые сроки, так что он не успел разойтись на большую площадь.

В общей сложности огонь уничтожил примерно 7 га сухой травы и камыша.