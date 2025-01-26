Самолет вернулся во "Внуково", не долетев до Еревана

Пассажиры рейса Москва-Ереван сегодня не смогли попасть в столицу Армении: их самолет успешно вылетел, но затем воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт "Внуково".

Лайнер, направлявшийся из Москвы в Ереван, развернулся и отправился обратно почти сразу после вылета, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пассажиров.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Азимут". Как сообщил один из пассажиров, оно возвратилось во "Внуково", откуда вылетало, спустя 40 минут полета.

Самолет стартовал из Москвы в 8.40 мск. Однако вскоре экипаж сообщил пассажирам, что лайнер возвращается в российскую столицу, передает Арменпресс.

Судя по данным Flightradar, самолет сделал несколько небольших кругов над местностью примерно посередине между Серпуховым и Тулой, а затем развернулся и направился обратно.

Пассажир добавил, что планируется доставить их в Ереван другим самолетом "Азимута".