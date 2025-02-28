Вестник Кавказа

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане

Женщину будут судить за продажу своего ребенка в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело завели в Дагестане на местную жительницу. Ее подозревает в том, что она избавилась от собственного ребенка.

Жительницу Дагестана подозревают в продаже своего ребенка. Об этом сказано в сообщении, распространенном 6 марта СУ СКР по региону.

"По версии следствия, 25 октября 2024 года 39-летняя местная жительница родила ребенка и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения"

– пресс-служба управления

Пол ребенка на данный момент не сообщается.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Дагестана.

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