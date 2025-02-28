Вестник Кавказа

Студент из Дагестана пострадал после вскрытия снаряда болгаркой

Студент из Дагестана пострадал после вскрытия снаряда болгаркой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале студент колледжа пытался вскрыть снаряд болгаркой. Орудие от инструмента отлетело, пострадал один человек.

В одном из колледжей в Махачкале 18-летний студент получил ранения после вскрытия учебного боеприпаса болгаркой, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Инцидент произошел во дворе образовательного учреждения во время урока ОБЖ. Студенты должны были вскрыть снаряд, для этого они попросили помощи у местного слесаря.

Учащиеся попытались вскрыть боеприпас при помощи позаимствованной у него болгаркой. В результате воздействия на снаряд был поврежден его стартовый запал.

Помимо этого, орудие от заклинившего инструмента отлетело и задело по ногам одного из студентов. Пострадавшего 18-летнего парня незамедлительно доставили в больницу.

Сейчас жизни юноши ничего не угрожает, все обстоятельства случившегося уточняются. В МВД добавили, что по данному факту дагестанская прокуратура организовала проверку.

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