Вестник Кавказа

Еще два региона СКФО примут "Поезд победы"

Еще два региона СКФО примут "Поезд победы"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка "Поезд победы" приедет из Ингушетии в Чечню и Дагестан. Ее смогут посетить жители и гости Гудермеса и Махачкалы.

Передвижная выставка "Поезд победы" продолжит вояж по республикам СКФО и доедет до Чечни и Дагестана. Сейчас его могут посетить жители Назрани в Ингушетии, сообщили в Telegram-канале проекта.

В Чечню он приедет в город Гудермес 7 и 8 марта, а в столице Дагестана он пробудет с 9 по 10 марта. В сообщении приводятся впечатления о "Поезде победы" одного из посетителей выставки.

"Она интерактивная, интересная. Мы впечатлены. Уверен, что все, кто на нее пришел, и те, кто захотят посетить и посмотреть эту выставку, уйдут действительно с пониманием, что такое Россия и какой вклад Россия внесла в победу над фашизмом"

- посетитель

Также музей передал, что музей в Кабардино-Балкарии посетили около 2,7 тыс человек за 2 дня.

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