Фотовыставка появится к открытию "Мамисона" в Северной Осетии

К открытию курорта "Мамисон" в Северной Осетии появится выставка фотографий. На них будут изображен процесс строительства туристического объекта.

Новый курорт "Мамисон" в Северной Осетии продолжает готовится к открытию. В связи с этим там создали фотовыставку "Они строили Мамисон" с лучшими кадрами строителей курорта, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

"Собрали этих суровых парней на центральной площади курорта, чтобы предложить вам "прожить" его рождение вместе с ними. Знаковые моменты, фактурные портреты, забавные детали — собрали лучшие кадры стройки в фотовыставку "Они строили Мамисон"

- Кавказ.РФ

Напомним, что курорт "Мамисон" должен был открыться 28 февраля, но из-за экстремально плохой погоды открытие пришлось перенести. Новая дата еще неизвестна.