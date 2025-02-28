Вестник Кавказа

Фотовыставка появится к открытию "Мамисона" в Северной Осетии

Фотовыставка появится к открытию "Мамисона" в Северной Осетии
© Фото: Кавказ.РФ
К открытию курорта "Мамисон" в Северной Осетии появится выставка фотографий. На них будут изображен процесс строительства туристического объекта.

Новый курорт "Мамисон" в Северной Осетии продолжает готовится к открытию. В связи с этим там создали фотовыставку "Они строили Мамисон" с лучшими кадрами строителей курорта, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

"Собрали этих суровых парней на центральной площади курорта, чтобы предложить вам "прожить" его рождение вместе с ними. Знаковые моменты, фактурные портреты, забавные детали — собрали лучшие кадры стройки в фотовыставку "Они строили Мамисон"

- Кавказ.РФ

Напомним, что курорт "Мамисон" должен был открыться 28 февраля, но из-за экстремально плохой погоды открытие пришлось перенести. Новая дата еще неизвестна.

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