Вестник Кавказа

Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии и в Газе

Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии и в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель российского лидера провел в четверг переговоры с иранским послом. Центральной темой встречи стали вопросы ближневосточного направления.

В четверг, 6 марта, состоялись переговоры замглавы МИД РФ, спецпредставителя президента, курирующего вопросы Ближнего Востока и стран Африки, и посла Ирана. Об этом информирует российское министерство.

Встреча Михаила Богданова и Казема Джалали прошла в Москве.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня основное внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, а также палестинской проблематике"

– МИД РФ

Ранее сообщалось, что РФ готова выступить посредником на переговорах Исламской Республики и США.

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