Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии и в Газе

Спецпредставитель российского лидера провел в четверг переговоры с иранским послом. Центральной темой встречи стали вопросы ближневосточного направления.
В четверг, 6 марта, состоялись переговоры замглавы МИД РФ, спецпредставителя президента, курирующего вопросы Ближнего Востока и стран Африки, и посла Ирана. Об этом информирует российское министерство.
Встреча Михаила Богданова и Казема Джалали прошла в Москве.
"В ходе обстоятельного обмена мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня основное внимание было уделено развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, а также палестинской проблематике"
– МИД РФ
Ранее сообщалось, что РФ готова выступить посредником на переговорах Исламской Республики и США.