Подробности визита Лаврова в Иран раскрыли в МИД России

Руководитель российского МИД совершил сегодня поездку в Иран. В рамках визита он встретился с главой МИД и президентом Исламской Республики.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе поездки в Иран поговорил с местным коллегой Аббасом Аракчи и президентом Масудом Пезешкианом о ситуации в Сирии, Афганистане, Ливане, секторе Газа и Каспийском регионе. Об этом сказано в сообщении, размещенном вечером 25 февраля на сайте российского министерства.

"Проведена также сверка часов по положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что РФ и ИРИ нацелены на углубление взаимодействия в рамках ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

В МИД России подчеркнули также, что на встречах рассматривался весь комплекс многопланового сотрудничества между Москвой и Тегераном.

"Высоко оценен продвинутый характер политического диалога, подчеркнута особая значимость регулярного доверительного общения руководителей двух государств. Отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию приоритетных совместных проектов в энергетике и транспорте, в том числе с учетом итогов состоявшихся в январе в Москве переговоров на высшем уровне"

– российское министерство