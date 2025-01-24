Мирзоян и Аракчи обсудили перспективы мира на Южном Кавказе

Глава армянского внешнеполитического ведомства встретился сегодня с иранским коллегой. В ходе переговоров обсуждались вопросы отношений между странами и обстановка в регионе.

В понедельник, 24 февраля, главы МИД Армении и Ирана провели переговоры в Женеве. Об этом сказано на сайте армянского министерства.

Встреча Арарата Мирзояна и Аббаса Аракчи прошла в рамках сессии Совета по правам человека ООН.

Центральной темой встречи стали двусторонние отношения.

"Была подчеркнута готовность предпринимать практические шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, а также отмечена работа, проводимая по различным направлениям, и предстоящие программы"

– пресс-служба МИД РА

Министры также поговорили об усилиях по обеспечению стабильного мира на Южном Кавказе. Кроме того, они коснулись вопросов, связанных с разблокированием экономических и транспортных коммуникаций.