Вестник Кавказа

Мирзоян и Аракчи обсудили перспективы мира на Южном Кавказе

Аббас Аракчи и Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава армянского внешнеполитического ведомства встретился сегодня с иранским коллегой. В ходе переговоров обсуждались вопросы отношений между странами и обстановка в регионе.

В понедельник, 24 февраля, главы МИД Армении и Ирана провели переговоры в Женеве. Об этом сказано на сайте армянского министерства.

Встреча Арарата Мирзояна и Аббаса Аракчи прошла в рамках сессии Совета по правам человека ООН.

Центральной темой встречи стали двусторонние отношения.

"Была подчеркнута готовность предпринимать практические шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, а также отмечена работа, проводимая по различным направлениям, и предстоящие программы"

– пресс-служба МИД РА

Министры также поговорили об усилиях по обеспечению стабильного мира на Южном Кавказе. Кроме того, они коснулись вопросов, связанных с разблокированием экономических и транспортных коммуникаций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни

Лавров посетит Тегеран в ближайшие дни

Иран пообещал углубить ядерную программу

Иран пообещал углубить ядерную программу

Иран отказался говорить с США в слабой позиции

Иран отказался говорить с США в слабой позиции

В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

Частые встречи пошли на пользу отношениям Азербайджана и Ирана - Тегеран

Частые встречи пошли на пользу отношениям Азербайджана и Ирана - Тегеран

Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Иран подтвердил стремление сотрудничать с МАГАТЭ

Иран подтвердил стремление сотрудничать с МАГАТЭ

Иран и США не обменивались сообщениями после прихода к власти Трампа

Иран и США не обменивались сообщениями после прихода к власти Трампа

Аббас Аракчи прибыл в Кабул наладить связи Тегерана с &quot;Талибаном&quot;

Аббас Аракчи прибыл в Кабул наладить связи Тегерана с "Талибаном"

Главы МИД Ирана и Турции обсудили обстановку в регионе

Главы МИД Ирана и Турции обсудили обстановку в регионе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы