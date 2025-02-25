Вестник Кавказа

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок

В Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МВД Абхазии задержали участников нападения на избирательный участок в день выборов президента республики.

Правоохранители Абхазии задержали семерых мужчин, которые участвовали в нападении на избирательный участок во время повторных выборов президента республики. 

"В ходе оперативных мероприятий в ночь с 5 на 6 марта сотрудниками министерства внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента Абхазии. Среди задержанных 46-летний Адамур Пачалия, 49-летний Батал Пачалия, 33-летний Тимур Пачулия, 46-летний Алхас Миканба, 44-летний Анри Хагба, 50-летний Ахра Пачалия, 35-летний Саид Ардзинба. Ранее сотрудники милиции по данному факту нападения задержали Рафаэля Гуазаа, Игоря Орчукбу и Нурика Смыру"

– пресс-служба МВД Абхазии 

Сообщается, что задержанные обладали арсеналом вооружений, который включал автоматические винтовки, пистолеты, гранаты. 

Отметим, что атаку на избирательный участок задержанные предприняли в день голосования 1 марта. "Жертвой" нападения стала избирательная урна, злоумышленники также начали стрельбу, когда прибывшие к месту инцидента правоохранители попытались задержать нападавших, чьи мотивы остаются невыясненными.

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