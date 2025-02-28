В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 3 тыс грузовиков

Очередь из большегрузов на российско-грузинской границе превысила 2,9 тыс автомобилей. Верхний Ларс сейчас открыт для проезда.

О ситуации на Верхнем Ларсе сегодня информирует ЦОДД Северной Осетии.

Сообщается, что на ТПП "Верхний Ларс" проезда ждут сотни фур. В электронной очереди зарегистрировано 2 911 большегрузов. В настоящее время на ороге разрешено движение всех видов транспорта.

В зимнее время Верхний Ларс часто закрывают - причиной тому сложные погодные условия в горной местности, мешающие безопасному движению транспорта.