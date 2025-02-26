Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный перелет между Алматы и Баку в Новруз. Всего авиакомпания планирует выполнить более 100 дополнительных рейсов во второй половине марта.

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку в период празднования Новруза, об этом передали в комитете по авиации республики.

Отмечается, что самолеты авиакомпании выполнят более 100 дополнительных полетов с 16 по 30 марта. Одним из добавочных рейсов станет перелет между Алматы и столицей Азербайджана.

Авиационные власти центральноазиатской республики подчеркнули, что повышений цен не планируется.