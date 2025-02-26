Вестник Кавказа

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз

Air Astana организует дополнительный рейс Алматы-Баку в Новруз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Air Astana выполнит дополнительный перелет между Алматы и Баку в Новруз. Всего авиакомпания планирует выполнить более 100 дополнительных рейсов во второй половине марта.

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana выполнит дополнительный рейс по маршруту Алматы-Баку в период празднования Новруза, об этом передали в комитете по авиации республики. 

Отмечается, что самолеты авиакомпании выполнят более 100 дополнительных полетов с 16 по 30 марта. Одним из добавочных рейсов станет перелет между Алматы и столицей Азербайджана. 

Авиационные власти центральноазиатской республики подчеркнули, что повышений цен не планируется.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
520 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Казахстан намерен нарастить транзит нефти через Азербайджан

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

В Казахстане от отравления газом погибли семь человек

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира

Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль Кубка мира

В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

В Атырау будут производить нефтегазовое оборудование

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай

Непогода закрыла две дороги из Казахстана в Китай

На шахте в Казахстане произошел взрыв водорода

На шахте в Казахстане произошел взрыв водорода

В Казахстане пресекли контрабанду бензина в Кыргызстан

В Казахстане пресекли контрабанду бензина в Кыргызстан

CTS показала вагоны нового легкорельсового транспорта Астаны

CTS показала вагоны нового легкорельсового транспорта Астаны

В Казахстане будут искать воду по испанской технологии

В Казахстане будут искать воду по испанской технологии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы