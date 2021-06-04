Вестник Кавказа

В Баку начались работы по строительству паддока "Формулы-1"

В Баку начались работы по строительству паддока "Формулы-1"
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В столице Азербайджана начали строить паддок для проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

В Баку начали готовить площадку для проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2025. 

Сообщается, что гоночный паддок, где разместятся команды участников, возведут на проспекте Нефтяников, напротив Дома правительства. 

Отметим, что этап "Формулы-1" в Азербайджане пройдет в конце сентября этого года.  

Напомним, что этап всемирно известной гонки "Формула-1" проводится в Баку с 2017. Победителем гонки 2024 года стал австралиец Оскар Пиастри.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
530 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Начавшийся в Армении пожар потушили в Азербайджане

Начавшийся в Армении пожар потушили в Азербайджане

Казахстан нарастит транзит нефти через Азербайджан

Казахстан нарастит транзит нефти через Азербайджан

Ярмарку труда проведут в Лачине

Ярмарку труда проведут в Лачине

ВС Армении обстреляли позиции армии АР

ВС Армении обстреляли позиции армии АР

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Ильхам Алиев отправляется в Турцию

Ильхам Алиев отправляется в Турцию

Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в нефтегазовой сфере

Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в нефтегазовой сфере

Землетрясение случилось сегодня на Каспии

Землетрясение случилось сегодня на Каспии

&quot;Бакинский марафон-2025&quot; набирает спортсменов

"Бакинский марафон-2025" набирает спортсменов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы