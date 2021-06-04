В Баку начались работы по строительству паддока "Формулы-1"

В столице Азербайджана начали строить паддок для проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
В Баку начали готовить площадку для проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2025.
Сообщается, что гоночный паддок, где разместятся команды участников, возведут на проспекте Нефтяников, напротив Дома правительства.
Отметим, что этап "Формулы-1" в Азербайджане пройдет в конце сентября этого года.
Напомним, что этап всемирно известной гонки "Формула-1" проводится в Баку с 2017. Победителем гонки 2024 года стал австралиец Оскар Пиастри.