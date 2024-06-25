В "Шереметьево" задержали иностранца, пытавшегося вывезти серебряные украшения в Армению

В московском аэропорту пресекли попытку нелегального вывоза серебряных изделий в Армению. Контрабандисту грозит до пяти лет заключения.

Таможенники аэропорта "Шереметьево" задержали иностранного гражданина, который планировал вылететь в Армению с тремя чемоданами украшений на сумму в 2 млн рублей, передает пресс-служба ФТС.

"В аэропорту "Шереметьево" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 10,5 тысяч серебряных изделий. Украшения на 2 млн рублей пытался вывезти в Ереван 50-летний иностранец, прилетевший из Китая в Москву"

– пресс-служба ФТС

Таможенники нашли более 270 упаковок, в которых было выявлено более 10 тыс ювелирных изделий. Экспертиза показала, что предметы были сделаны из серебра 925 пробы.

По факту контрабанды серебряных изделий заведено уголовное дело. Задержанному светит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.